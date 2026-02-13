Baltijas balss logotype
5 признаков, что человек предаст вас — будьте начеку!

Люблю!
Дата публикации: 13.02.2026
pomada
Изображение к статье: 5 признаков, что человек предаст вас — будьте начеку!

Современный ритм жизни так устроен, что мы постоянно впускаем в свое личное пространство людей. Некоторые не задерживаются слишком долго, другие остаются рядом с нами на какое-то время.

С некоторыми мы начинаем искренне дружить, в других искренне влюбляемся. И это, конечно, замечательно, но, если у вашего нового (или старого) друга, влюбленного есть хоть одно из этих 5 качеств, то будьте уверены, что этот человек вас предаст. Так бывает всегда.

Будьте осторожны!

Он эгоист

Доверять эгоисту в полной мере не стоит. Он никогда не признает свои ошибки, и будет считать во всем виноватым именно вас, а при удобном случае припомнит вам и сказанные слова, и секреты… К тому же, эгосит всегда выбирает себя, свой комфорт и удобство, а это значит, что он никогда не пожертвует ничем ради вас.

У него отсутствует эмпатия

Те, кто предают, обычно напрочь лишены эмпатии — умения сопереживать и понимать чужие эмоции. И это вполне понятно, такой человек просто не чувствует угрызений совести за проявленную подлость. Если вы замечаете, что в человеке нет и крупицы эмпатии, то вам стоит оградить себя от общения с ним.

Не умеет держать язык за зубами

Человек, который разбалтывает вам чужие секреты, определенно не достоин вашего доверия. Будьте уверены, что и ваши секреты будут озвучены вслух.

Он похож на флюгер, крутящийся по ветру

Если человек меняет свое мнение и поведение в зависимости от того, где и как он будет выгодно смотреться, то этот человек точно тот, который при первой же возможности предаст вас.

Он не готов помогать

Он просит помощь, он получает помощь, он даже может сказать «Спасибо за помощь», но когда вы окажетесь в ситуации, когда вам нужна будет дружеская рука, то его рядом не окажется. Если человек систематически оставляет вас «в беде», то знайте, что это человек, который никогда не придет к вам на помощь.


#помощь #отношения #дружба #эгоизм #эмпатия #мужчина и женщина

Редакция BB.LV




