Специальный представитель президента США Стив Виткофф заявил о признаках "переломного момента" в переговорах по завершению войны России против Украины. Об этом он сообщил в эфире CNBC.

По словам Виткоффа, переговорный процесс между Украиной, Россией и США продолжается, хотя продвигается медленнее, чем ожидал бывший президент США Дональд Трамп. Он отметил, что трехсторонняя встреча, которая планировалась на этой неделе, была перенесена на следующую.

"Процесс движется вперед. Думаю, трехстороннюю встречу перенесут на время на следующую неделю. Мы настроены положительно и будем сохранять оптимизм. Это война, которая должна закончиться", - заявил он.

Виткофф также отметил, что обе стороны конфликта могут быть истощены длительными боевыми действиями. По его мнению, это может свидетельствовать о начале переломного момента в переговорах, который способен приблизить окончание войны.

Он добавил, что подобная ситуация ранее наблюдалась на Ближнем Востоке, когда усталость сторон от конфликта стала фактором для начала переговорного процесса.