ВВП России в январе, по оценке Минэкономразвития, оказался на 2,1% меньше, чем в январе 2025 г. – это первое падение в годовом выражении с марта 2023 г. Ведомство объясняет спад тем, что в этом в январе было на два рабочих дня меньше, а также сильными холодами: из-за них строительство сократилось на 16%, тогда как прошлый январь был аномально теплым и отрасль прибавила 6%.

Даже если убрать эти факторы, ВВП в лучшем случае стагнирует, считают эксперты: похолодало не только на улице, но и в экономике.

Динамика экономики была слабой и с поправкой на календарный фактор, пишут аналитики «Твердых цифр»: по их оценке, выпуск снизился в большинстве основных отраслей. Причем январское снижение по масштабам было больше декабрьского скачка (связанного с особенностями учета), отмечают они. С учетом календарного фактора ситуация ближе к стагнации, полагает экономист Егор Сусин, но экономическая активность резко замедлилась.

Забуксовал главный драйвер экономики – потребительский спрос. За прошлый год доля потребления домохозяйств в ВВП увеличилась с 49,7% до 51,1%, но в этом году оно затормозило из-за скачка цен, вызванного повышением НДС. Суммарный оборот розничной торговли, общепита и платных услуг населению в январе вырос на 1,9% в годовом выражении после 4,1% в декабре (в реальном выражении, с поправкой на инфляцию), отмечает Минэкономразвития. Реальный оборот розничной торговли в январе прибавил всего 0,7% в годовом выражении после 3,9% в декабре, услуги замедлились до 2,7% с декабрьских 3,8%, и только в общепите рост расходов ускорился с 9,4% до 15,1%.

После декабрьского всплеска потребительский спрос в январе охладился сильнее, чем подсказывали оперативные индикаторы (данные контрольно-кассовой техники и «Сбериндекса»), отмечают аналитики «Твердых цифр». Экономист Сергей Алексашенко называет столь вялый рост розничной торговли сюрпризом и обращает внимание на то, что он «никак на сочетается» c ростом реальных денежных доходов россиян на 7,7% в прошлом году: «Или же сочетается только так, что доходы растут у тех, кому уже нечего больше покупать, всё есть; а у тех, кому хотелось бы жить получше, доходы не растут».

Рост зарплат замедляется. По итогам 2025 г. они выросли на 4,4% в реальном выражении, но в декабре рост составил всего 2,4%. Это в основном эффект базы (многие компании перед повышением подоходного налога перенесли выплату бонусов на декабрь 2024 г.), но все же говорит более сдержанном темпе роста, отмечает Сусин. Потребление также сдерживают высокие ставки по кредитам, добавляет директор Центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.

Экономику удерживает на плаву ВПК. Аналитики «Твердых цифр» обращают внимание, что традиционный после декабрьского скачка спад промышленного производства в этот раз произошел без снижения выпуска в отраслях с большой долей военной продукции: с поправкой на сезонность они продолжили расти. Оценки близкого к властям аналитического центра ЦМАКП также фиксируют продолжение роста в отраслях со значимым присутствием ВПК.

В остальных же отраслях снижение экономической активности было практически фронтальным, заключают аналитики «Твердых цифр». Наметкин выделяет спад в металлургической отрасли (-6,6%), на которую давят низкие мировые цены и высокие ставки по кредитам; производство автотранспортных средств (-21,3%), где рухнул потребительский спрос.

В прошлом году российский ВВП вырос всего на 1% после 4,9% и 4,1% в два предыдущих года. В этом Минэкономразвития прогнозирует 1,3%, но большинство других прогнозов не превышают 1%: МВФ ждет роста на 0,8%, Центробанк на 0,5–1,5%, консенсус-прогноз опрошенных им аналитиков — 1,1%, а консенсус Центра развития ВШЭ — 0,9%.