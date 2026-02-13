Baltijas balss logotype
Максимальные ставки подоходного налога в Европе: кто платит больше в 2026 году 2 738

В мире
Дата публикации: 13.02.2026
Euronews
Изображение к статье: Максимальные ставки подоходного налога в Европе: кто платит больше в 2026 году

В большинстве европейских стран более высокие доходы облагаются повышенными налогами. Но верхние ставки подоходного налога сильно различаются, отчётливо деля Северо-Запад Европы и восток континента.

Налоговая справедливость важна для любого общества: она показывает, платят ли люди налоги соразмерно своим доходам и имуществу. В большинстве европейских стран действует прогрессивная система: чем больше зарабатываешь, тем выше налоговая нагрузка.

По данным Tax Foundation, по состоянию на 2026 год предельные ставки подоходного налога с физических лиц варьируются от 10 % в Болгарии и Румынии до 60,5 % в Дании.

Помимо Дании, предельные ставки подоходного налога превышают 50 % ещё в шести странах: Франции, Австрии, Испании, Бельгии, Португалии и Швеции.

Ставки, близкие к этому уровню, действуют для самых высоких доходов также в Словении и Нидерландах.

Средний уровень по Европе

Средняя максимальная ставка подоходного налога в 35 европейских странах составляет 38,5 %. Среди европейских членов ОЭСР она повышается до 43,4 %. В 18 странах ставка превышает 40 %. В Латвии она равняется 36%.

В девяти странах верхняя ставка колеблется от 40 до 48 %: это Ирландия, Германия, Италия, Исландия, Люксембург, Финляндия, Великобритания, Греция и Турция.

В пяти крупнейших экономиках Европы верхняя ставка варьируется от 45 % в Великобритании до 55,4 % во Франции. Разрыв достаточно заметный, около 10 процентных пунктов.

Для сравнения: помимо Болгарии и Румынии, максимальная ставка подоходного налога ниже 25 % в Молдове, Венгрии, Украине, Грузии, Чехии и Эстонии.

Сильный региональный разрыв: Северо-Западная и Восточная Европа

Предельные ставки подоходного налога ярко демонстрируют региональные различия. В целом самые высокие максимальные ставки, как правило от 45 до 60 %, установлены в странах Северной и Западной Европы. Есть и исключения, например Норвегия, где ставка чуть ниже 40 %.

В большинстве восточноевропейских экономик, не входящих в ЕС, верхние ставки остаются ниже, хотя Турция выделяется на их фоне уровнем около 41 %, что сближает её с промежуточными налоговыми режимами стран ЕС. В Центральной и Восточной Европе, включая Балканы, также, как правило, действуют более низкие ставки. В некоторых странах сохранить относительно низкие максимальные ставки помогает плоская шкала подоходного налога.

Налоговые ставки меняются вслед за политическими решениями

Эти ставки не являются постоянными: правительства корректируют их в соответствии с изменением налоговой политики. По данным Tax Foundation, за последний год ряд стран пересмотрели максимальные ставки подоходного налога с физических лиц.

«В целом правительства могут эффективнее пополнять бюджет, маневрируя предельными ставками в нижней части шкалы доходов, чем повышая максимальные ставки», заявил в своей статье глобальный аналитик по вопросам политики в Tax Foundation Алекс Менгден.

«Это связано с тем, что повышение ставки для одной налоговой категории ухудшает стимулы зарабатывать больше или меньше только для людей из этой категории, но одновременно приносит дополнительные доходы от всех налогоплательщиков в более высоких категориях», добавил он.

Дания ввела новую категорию подоходного налога для доходов свыше 2,8 млн датских крон (375 000 евро), увеличив максимальную ставку с 55,6 до 60,5 %.

Эстония повысила плоскую ставку подоходного налога с 22 до 24 %, а Словакия ввела две новые налоговые категории, увеличив верхнюю ставку с 25 до 35 %.

Для сравнения, Финляндия, напротив, снизила максимальную ставку подоходного налога с 51,5 до 45 %.

В 2025 году лишь каждый пятый житель ЕС считал, что налоги уплачиваются пропорционально доходам и имуществу «в значительной степени». Около половины (51 %) согласились с этим «в некоторой степени», следует из исследования Eurobarometer.

#налоги #финансы #Европа #доходы #налоговая система #налоговая политика #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    13-го февраля

    А в Латвии с 500 евро платят 35.09% соцналога и 21 % подоходного. С учетом минималки 54% с заработанных денег работником денег.

    4
    1
  • Д
    Дед
    Дед
    13-го февраля

    Соцналога с нуля.

    0
    1

Видео