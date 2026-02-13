Baltijas balss logotype
Почему тянет на сладкое: что за сигналы за этим стоят 0 214

Люблю!
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему тянет на сладкое: что за сигналы за этим стоят

Постоянное желание съесть конфету, шоколадку или печенье — это не просто «вредная привычка». Медики и диетологи отмечают, что тяга к сладкому может отражать физиологические потребности организма, связанные с нехваткой энергии, гормональным дисбалансом или недостатком определённых витаминов и минералов.

Что именно может стоять за тягой к сладкому

По мнению специалистов, к высоким «сахарным позывам» могут приводить несколько объективных причин:

Низкий уровень магния. Этот минерал участвует в работе нервной системы и энергетическом обмене. При его недостатке возникают усталость и раздражительность, а сладкое кажется быстрым источником энергии.

Дефицит хрома. Хром помогает организму эффективно использовать глюкозу. Без достаточного хрома ткани хуже реагируют на инсулин, из-за чего клетки ощущают энергетический голод и подталкивают к поиску быстрых углеводов.

Недостаток цинка. Цинк участвует в регуляции уровня сахара в крови и работе инсулина. Его нехватка связана с нарушением чувства сытости, что может усиливать «сладкие» желания.

Гормональные и метаболические факторы. Например, нестабильный уровень сахара в крови либо влияние стрессовых гормонов (кортизол) повышают аппетит именно к быстрым источникам энергии, таким как сахар.

Недостаток белка и полезных жиров в рационе. Эти макронутриенты дают более длительное чувство насыщения, а их дефицит может побуждать организм к поиску мгновенно усваиваемых калорий.

Когда сладкое — не решение

Специалисты подчеркивают, что само по себе умеренное потребление сахара не опасно — международные рекомендации World Health Organization (ВОЗ) допускают до 5–10 % энергии из добавленного сахара в рационе. Но избыток простых углеводов в продуктах питания увеличивает общий объём сахара в рационе и может маскировать дефициты других питательных веществ.

Кроме того, сладкая пища может давать временное ощущение «подъёма настроения» за счёт высвобождения нейротрансмиттеров (серотонина и дофамина), однако это лишь кратковременный эффект, который не решает основную проблему.

Что делать

Чтобы уменьшить постоянную тягу к сладкому, эксперты рекомендуют:

  • включать в рацион достаточное количество полноценных белков и полезных жиров (мясо, рыба, яйца, орехи, растительные масла);

  • следить за равномерным распределением углеводов в течение дня;

  • по возможности проверять уровень ключевых минералов и витаминов (магний, хром, цинк) у врача;

  • учитывать факторы, такие как стресс и качество сна, которые также усиливают желание быстро получить энергию именно из сладкого.

#сахар #питание #витамины #углеводы #энергия #белки #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
