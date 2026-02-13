Baltijas balss logotype
Подслушали, подсмотрели, а что дальше? 1 778

Политика
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Подслушали, подсмотрели, а что дальше?
ФОТО: LETA

Депутаты обсудят использование оперативных материалов, а также отправятся в налоговую полицию.

Парламентарии на следующей неделе намерены... "заглянуть в будущее" - комиссия Сейма по бюджету и финансов заслушает экспертов, которые работают над концепцией "Латвия 2050" - то есть над перспективой развития страны на ближайшие 25 лет.

А вот депутаты, работающие в юридической комиссии, более приземленные и обсудят актуальный сегодня процессуальный вопрос - о возможности использования оперативных материалов в других уголовных и административных делах. Верховный суд пришел к выводу, что закон сегодня не позволяет оперативные материалы - например, прослушку, - одного уголовного дела использовать в других процессах.

А депутаты комиссии по обороне и внутренним делам свое заседание проведут... в налогово-таможенной полиции, где их познакомят со спецификой работы этой правоохранительной структуры.

#бюджет #парламент #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    13-го февраля

    Парламентарии на следующей неделе намерены... "заглянуть в будущее" ==

    Очень многих в этом будущем не будет от слова - СОВСЕМ.

    Так что нечего подслушивать или тем более подглядывать туда, где вас нет.

    8
    1

