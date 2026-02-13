Парламентарии на следующей неделе намерены... "заглянуть в будущее" - комиссия Сейма по бюджету и финансов заслушает экспертов, которые работают над концепцией "Латвия 2050" - то есть над перспективой развития страны на ближайшие 25 лет.

А вот депутаты, работающие в юридической комиссии, более приземленные и обсудят актуальный сегодня процессуальный вопрос - о возможности использования оперативных материалов в других уголовных и административных делах. Верховный суд пришел к выводу, что закон сегодня не позволяет оперативные материалы - например, прослушку, - одного уголовного дела использовать в других процессах.

А депутаты комиссии по обороне и внутренним делам свое заседание проведут... в налогово-таможенной полиции, где их познакомят со спецификой работы этой правоохранительной структуры.