Похоже я ошибся! Глава комиссии по подорожанию отопления в шоке от своего счета

Наша Латвия
Дата публикации: 13.02.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Похоже я ошибся! Глава комиссии по подорожанию отопления в шоке от своего счета

Январские рекорды холода сейчас серьёзно отражаются на наших счетах за отопление — платить приходится много всем: и тем, кто отапливается пеллетами (их цена выросла), и тем, кто использует газ или электричество.

В социальных сетях многие публикуют свои счета и сравнивают их с другими. То же самое сделал председатель парламентской комиссии по расследованию подорожания теплоснабжения в Риге Андрис Кулбергс.

«Rīgas Siltums» сообщил, что потребление тепла в январе выросло на 60–80% по сравнению с декабрём. При повышении тарифа на тепло (с 74 евро до 83 евро за МВт·ч) и при фактически удвоенном потреблении счета за отопление оказались крайне высокими. С 10 февраля жители начали получать счета за январь.

Холодная зима серьёзно увеличила расход тепла. Просьба прислать ваши счета за отопление за январь 2025 года и январь 2026 года на электронную почту ([email protected] ) — анонимность гарантируется.

«Я в шоке от своего январского счёта за электричество в размере 754 евро — похоже, моё решение быть ответственным и “зелёным”, отапливая дом тепловым насосом, было глупым (в январе 2025 года счёт составлял 563 евро). В эту сумму входит всё электричество, в том числе зарядка электромобиля. Со своей зарплатой я смогу заплатить, но для большинства жителей счета за отопление этой зимой становятся непосильными. Примеры ваших счетов будут нам очень полезны в работе возглавляемой мной комиссии по расследованию деятельности “Rīgas Siltums” в Сейме».

#электричество #энергоэффективность #отопление #электромобили
Оставить комментарий

(7)
  • VS
    Vad Sorry
    14-го февраля

    Комиссия по подорожанию))) они там вообще с головой ни дружат? Создают рабочие места для своих , распил денег даже на трупах, называется работа Латыш:)) Уже хватает тех организаций которые это должны контролировать,,, что за распил??!

    12
    1
  • .. ...
    .. ...
    13-го февраля

    Глава комиссии, комиссия и подкомиссия - это все тупоголовые имбецилы

    80
    3
  • СС
    СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ
    13-го февраля

    Я тоже в шоке от того что глава комиссии в шоке. Что он вообще про жизнь людей знает?

    102
    1
  • A
    Anim
    13-го февраля

    Началось предвыборное лицемерие.

    Отключились от БРЭЛЛ, отказались от российского газа и электроэнергия с БелАЭС - теперь изображают удивление от ценников.

    117
    3
  • S
    Steamer
    13-го февраля

    "быть ответственным и зеленым" можно было и по 3 цента за киловатт. но по 15-20-30 получается зеленее. ровно как велела руководящая длань откуда-то сверху.

    90
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    13-го февраля

    Латышским пенсионерам, с "нарисованными" пенсиями в 5 -7 тысяч евро беспокоится не стоит, у них на оплату отопления денег хватит!

    110
    1
  • A
    Aleks
    13-го февраля

    Неужели кого то посадят из ,,Ригас Силтумс,,или расстреляют?!😎😀 Это же Спрут,которого вряд ли собирается победить Кулберг и отрубив руку,голова останется,но кем то может и пожертвуют .Стрелочник же нужен...Притом Кулберг спокойно может оплатить счёт и не он один...Их много. Когда это сильно не касается,то и бороться не очень хочется? Вот если б Кулберг отдал все свою зарплату и ещё остался должен,то тогда действия бы были вполне реальны...👽😈😎

    106
    2
Читать все комментарии

