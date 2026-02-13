Январские рекорды холода сейчас серьёзно отражаются на наших счетах за отопление — платить приходится много всем: и тем, кто отапливается пеллетами (их цена выросла), и тем, кто использует газ или электричество.

В социальных сетях многие публикуют свои счета и сравнивают их с другими. То же самое сделал председатель парламентской комиссии по расследованию подорожания теплоснабжения в Риге Андрис Кулбергс.

«Rīgas Siltums» сообщил, что потребление тепла в январе выросло на 60–80% по сравнению с декабрём. При повышении тарифа на тепло (с 74 евро до 83 евро за МВт·ч) и при фактически удвоенном потреблении счета за отопление оказались крайне высокими. С 10 февраля жители начали получать счета за январь.

Холодная зима серьёзно увеличила расход тепла. Просьба прислать ваши счета за отопление за январь 2025 года и январь 2026 года на электронную почту ([email protected] ) — анонимность гарантируется.

«Я в шоке от своего январского счёта за электричество в размере 754 евро — похоже, моё решение быть ответственным и “зелёным”, отапливая дом тепловым насосом, было глупым (в январе 2025 года счёт составлял 563 евро). В эту сумму входит всё электричество, в том числе зарядка электромобиля. Со своей зарплатой я смогу заплатить, но для большинства жителей счета за отопление этой зимой становятся непосильными. Примеры ваших счетов будут нам очень полезны в работе возглавляемой мной комиссии по расследованию деятельности “Rīgas Siltums” в Сейме».