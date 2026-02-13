Европейские лидеры предложили идею двухскоростного союза как самый быстрый способ преодолеть политический тупик в вопросе экономических реформ, необходимых для перезапуска европейской экономики, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон установил лето как крайний срок для заключения широкого соглашения.

"Сегодня мы решили, что до июня нам необходимо завершить формирование повестки дня", - сказал Макрон, покидая замок. "Если в июне у нас не будет конкретных перспектив и конкретного прогресса, мы продолжим расширенное сотрудничество".

Хотя ЕС построен на консенсусе 27 стран, разочарование в темпах реформ послужило поводом для призывов работать в меньших группах стран, что стало бы сигналом сдвига в европейской политике, где предпочтение отдается действиям и скорости, а не единогласию.

Так называемое расширенное сотрудничество - это юридическое положение в договорах ЕС, которое позволяет не менее чем девяти странам объединять усилия и самостоятельно продвигать инициативы. Оно получило широкое распространение в декабре, когда лидеры ЕС запустили механизм выдачи кредита Украине в размере 90 миллиардов евро без участия Венгрии, Словакии и Чехии.

"Часто мы продвигаемся вперед очень медленно, а расширенное сотрудничество позволяет избежать этого", - заявила на заключительной пресс-конференции Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии.

Фон дер Ляйен назвала два законодательных файла, для которых будет рассмотрен правовой инструмент: первый этап Союза сбережений и инвестиций, целью которого является создание трансграничной системы для мобилизации частных сбережений в стратегические проекты, и 28-й режим, целью которого является разработка единых рамок для создания компаний на территории всего блока.

По ее словам, если столицы не достигнут "достаточного прогресса", вопрос о расширении сотрудничества по Союзу сбережений и инвестиций может быть рассмотрен уже в июне.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что будет "работать над тем, чтобы избежать" возникновения двухскоростной Европы, насколько это возможно, и всегда будет стремиться к достижению соглашения между всеми 27 странами-членами.

"Это наша первая цель", - подчеркнул Кошта. "Если это не удастся, то, конечно, Лиссабонский договор предлагает несколько решений. Одно из них - расширение сотрудничества".

Фон дер Ляйен поддержала это мнение. "Не поймите меня неправильно, я предпочитаю одобрение 27 странами", - сказала она.

Скорейшие перемены

Стремление выйти из тупика разделяли и другие лидеры, присутствовавшие на выездном совещании в замке Альден Бизен на востоке Бельгии, где основное внимание уделялось конкурентоспособности. Столицы все больше отчаиваются из-за увеличивающегося разрыва между ЕС и его главными глобальными конкурентами, а именно США и Китаем.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, который стремился создать образ единства с Макроном после публичных разногласий по поводу еврооблигаций (совместного долга) и преференций "Сделано в Европе", заявил о "сильном чувстве срочности" для осуществления перемен.

"Европейский союз должен действовать быстро и решительно", - сказал он.

Ранее в четверг премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала двухскоростную Европу подходящим способом действий в нынешних условиях.

"Если бы вы спросили меня пять или десять лет назад, я бы ответила "нет", - сказала Фредериксен журналистам. Сегодня вы спросите меня об этом, и я отвечу "да".

"Некоторые (страны) могут помешать Европе делать то, что нужно для Европы, и я думаю, что мы увидим пророссийские правительства, которые на самом деле против Европы", - добавила датский премьер, заявив, что недопустимо, чтобы "мы не делали то, что нужно для Европы, из-за одной или двух стран".

Премьер-министр Испании Педро Санчес также выразил поддержку.

Дополнительную поддержку оказал Марио Драги, бывший президент Европейского центрального банка, автор весьма влиятельного доклада о конкурентоспособности, который присутствовал на саммите в четверг в качестве специального гостя.

В своем обращении к лидерам Драги рекомендовал изучить возможность использования расширенного сотрудничества, чтобы "двигаться быстрее" в таких приоритетных областях, как Союз сбережений и инвестиций, единый рынок и цены на энергоносители, сообщил официальный представитель ЕС.

Двухскоростная Европа противоречива по своей природе, поскольку разделяет страны-члены на разные лиги, но во многих отношениях она уже стала реальностью. Еврозона и Шенгенская зона - самые наглядные примеры двухуровневой системы.

До займа Украине расширенное сотрудничество использовалось для создания Европейской прокуратуры (ЕППО), введения единого патента и гармонизации законодательства о разводах.

Помимо этих структур, подкрепленных законодательными актами, европейские страны регулярно объединяются в неформальные группы для защиты общих интересов, такие как "Бережливая четверка" и "Друзья по сплоченности" во время бюджетных переговоров. Веймарский треугольник, MED9, группа Вишеградской группы и Северно-Балтийская восьмерка — другие примеры.

В прошлом месяце министры финансов Германии, Франции, Италии, Нидерландов, Польши и Испании создали новую коалицию, получившую название E6, чтобы добиваться "решительных действий и быстрого прогресса" в четырех стратегических областях, включая оборону и цепочки поставок.

"Мы даем импульс, и другие страны могут присоединиться к нам", - заявил министр финансов Германии Ларс Клингбайль, направив открытое приглашение.