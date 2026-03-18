Предприниматель, путешественник и бывший мэр Риги Гундарс Боярс в интервью программе «nra.lv TV sarunas» заявил, что Иран — это удивительная страна с древней культурой, где живут дружелюбные и терпимые к другим религиям люди.

По его мнению, то, что сейчас рассказывают об Иране, — это неправда: «То, что там происходит на самом деле, можно понять, путешествуя. Если ты там был, потом уже невозможно навязать “полную чушь”».

Он считает, что многое можно понять, если общаться с местными жителями и наблюдать происходящее своими глазами: «Нужно идти с открытым сердцем и самому наблюдать».

Боярс также отметил, что на восприятие влияют политические нарративы: «“Дядя Трамп” — это одно, но многие это повторяют, и это “оседает”. Потом рассказываешь друзьям — они не верят, думают, что там ужас, что сразу расстреливают, если женщина что-то не так сделает… Нужно понимать, что есть разные силы. Это не теория заговора — идёт игра на высокие ставки. Поэтому понятно, что вкладываются в PR, в “подготовку почвы”, чтобы оправдать свои действия».

При этом он подчеркнул: «Я не говорю, что там всё хорошо. Это не так — не все там любят своё правительство. Но и мы своё не любим. Я, например, своё тоже не люблю».