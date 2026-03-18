Вопрос о запрете товаров российского происхождения в розничной торговле в Латвии в первую очередь связан с внешнеторговой политикой Европейского союза, сообщили в Министерстве экономики, комментируя план разрыва экономических связей с Россией.

В министерстве отметили, что 11 марта получили поручение премьер-министра Эвики Силини до 31 марта 2026 года представить в Кабинет министров основанные на данных возможные правовые решения для введения такого запрета. В рамках задания предусмотрено также оценить позицию ЕС и стран Балтии, а также возможные последствия такого решения.

В Минэкономики подчеркнули, что проведут соответствующий анализ в установленные сроки и подготовят предложения в пределах своей компетенции. Однако, поскольку процесс оценки ещё продолжается, министерство пока не может представить детальную аналитику или конкретные решения.

Одновременно в ведомстве указали, что этот вопрос касается прежде всего внешней торговли на уровне ЕС, а не только внутреннего регулирования. Вопросы внешнеторговой политики входят в компетенцию Министерства иностранных дел и рассматриваются в рамках общей торговой политики ЕС с учётом принципов единого рынка и свободного движения товаров.

Для выполнения задания Министерство экономики будет сотрудничать с Министерством иностранных дел, Министерством земледелия и Министерством финансов.

Ранее сообщалось, что правление объединения партий «Jaunā vienotība» в начале марта приняло решение о необходимости прекращения экономических связей с Россией до конца 2026 года.

Было решено, что премьер-министр поручит Министерствам экономики, сообщения, земледелия и иностранных дел до конца марта разработать подробный анализ и план, как прекратить как пассажирские перевозки общественным транспортом, так и ввести запрет на товары российского происхождения в розничной торговле Латвии.