Составление резюме – это крайне ответственная задача. Здесь большую роль играют даже мелкие детали. Если хотите увеличить свои шансы на победу, избегайте использовать в резюме определенные фразы – они неуместны, неактуальны и ничего не значат.

Эксперт - Валерия Доманская, карьерный консультант

1. «Готов/готова сразу приступить к работе»

Данный факт не стоит указывать в резюме, потому что он предполагается по умолчанию. Любой компании нужен сотрудник, который готов сразу включиться в процесс, – параллельно с обучением, разумеется. Если вы сомневаетесь, намерены бездельничать во время испытательного срока или планируете стартовать после трехнедельного отдыха, то тогда зачем отправляете резюме? Готовы к труду? Прекрасно, потому что именно этого от вас и ждут.

2. «Мои ключевые качества − многозадачность, коммуникабельность и высокий уровень стрессоустойчивости»

Любые речевые обороты с использованием трех указанных словосочетаний настолько набили оскомину при чтении резюме, что воспринимаются экспертами по персоналу в качестве «тревожных звоночков». При их виде у рекрутера возникают опасения, что соискатель просто списал текст под копирку с весьма старых образцов и не потрудился указать реальные навыки. Это настораживает и вызывает дополнительные вопросы к кандидату. Подумайте, что выделяет именно вас среди конкурентов и укажите в резюме.

3. «Я ответственный и пунктуальный»

И вновь мы видим пример тех качеств, которые прилагаются к любому потенциальному сотруднику по умолчанию. Это «базовые настройки», поэтому заострять на них внимание не нужно. Абсолютно каждая компания ждет от своих сотрудников своевременного и ответственного выполнения обязанностей. Вряд ли другие соискатели укажут в резюме, что будут часто опаздывать на работу или подводить со сроками, даже если и грешили подобным поведением когда-либо. И вновь возвращаемся к навыкам и способностям, которые выгодно презентуют вас, – на них и заострите внимание эксперта по персоналу.

4. «Готов к обучению, люблю развиваться»

В каждой современной компании предполагается обучение. Мало кто из работодателей требует от «новичка» немедленного следования отлаженной схеме, даже если речь идет о профессионале высокого уровня. В деятельности каждой организации есть нюансы и детали, поэтому любой адекватный руководитель сперва введет вас в курс дела и предоставит время изучить необходимое.

Что касается любви к развитию – будьте осторожнее с красивыми словами, особенно, если используете их для красного словца. Эксперт по персоналу вполне может поинтересоваться на собеседовании, какую профессиональную литературу вы читали за текущий год или какие тренинги посещали в последний раз. Хорошо, если на поставленные вопросы прозвучат четкие и ясные ответы.

5. «Я специалист с большим опытом работы»

Слишком субъективная и размытая фраза. Свой опыт работы пропишите в соответствующем блоке резюме, указав не только стаж, должность, период трудовой деятельности, но и оцифровав имеющиеся достижения. Вот так четко и грамотно вы укажете на внушительный багаж знаний. Если вы, действительно, являетесь большим специалистом в своей области – не волнуйтесь, специалист службы персонала поймет это сам. Избегайте субъективных суждений в резюме и приводите в качестве доказательства числа по сделкам и проценты по продажам. Зачастую цифры работают лучше любых слов.

...Больше конкретики с фактами и меньше клише с субъективными оценками – вот ключ к успеху для составления идеального резюме. Старайтесь не использовать фразы, которые давно перестали внушать доверие, а также не указывайте слишком очевидные вещи.