В 2026 году число миллиардеров, разбогатевших благодаря своей известности, продолжило расти. В рейтинг американского Forbes вошли 22 спортсмена и артиста с совокупным состоянием около $48,1 млрд — год назад в списке было 18 человек с общим капиталом в $39 млрд. Лидером списка вновь стал режиссер Стивен Спилберг с $7,1 млрд, за ним следуют создатель «Звездных войн» Джордж Лукас ($5,2 млрд) и легенда НБА Майкл Джордан ($4,3 млрд), заработавший большую часть состояния за пределами баскетбольной площадки. В список также вошли новички — Бейонсе Ноулз-Картер, Роджер Федерер, Dr. Dre и режиссер Джеймс Кэмерон.

С тех пор как Бруно Марс и рэпер Трэви Маккой впервые спели о том, что хотят стать миллиардерами на обложке журнала Forbes, прошло уже шестнадцать лет. Хотя ни один из них таким достижением похвастаться пока не может, небольшой, но растущей плеяде их коллег-знаменитостей все-таки удалось попасть в общемировой рейтинг миллиардеров 2026 года по версии Forbes.

Как спортсмены, так и артисты подписывают с каждым разом все более крупные контракты, заключают партнерские сделки и больше чем когда-либо ранее походят на владельцев бизнеса и предпринимателей (а не рядовых сотрудников).

Новичками списка в 2026 году стали Бейонсе Ноулз-Картер (1 миллиард), Роджер Федерер, Dr. Dre и Джеймс Кэмерон. Теперь они в одном ряду с легендами вроде Стивена Спилберга, Джорджа Лукаса и Опры Уинфри, впервые засветившимися в рейтинге миллиардеров по версии Forbes в 1990-х и начале 2000-х, и теми, кто вошел в элитный клуб относительно недавно, например Ким Кардашьян, Тейлор Свифт и Рианной.

Определить, что значит «знаменитость», весьма непросто, но Forbes решил выбрать людей, которые сначала прославились и лишь потом сильно разбогатели. Подобное определение очень тяготеет в сторону артистов, спортсменов и исключает тех, кто прославился своим богатством или успехом в бизнесе, как, к примеру, президент Дональд Трамп и Марк Кьюбан.

Стивен Спилберг — $7,1 млрд. Возраст: 79 лет. Гражданство: Соединенные Штаты

Сооснователь студии DreamWorks и самый кассовый режиссер всех времен по-прежнему получает часть выручки с каждого проданного билета в тематические парки Universal ― все благодаря таким киноблокбастерам, как «Челюсти», «Парк Юрского периода» и «Индиана Джонс».

В мае ожидается премьера новейшего фильма Спилберга ― научно-фантастического триллера «День раскрытия».

Джордж Лукас — $5,2 млрд. Возраст: 81 год. Гражданство: Соединенные Штаты

Передав в 2012-м собственную продюсерскую компанию Lucasfilm в пользу Disney и получив за нее $4 млрд наличными и акциями, создатель «Звездных войн» и «Индианы Джонса» из кинематографа практически ушел.

Теперь он сосредоточился на благотворительности и работе Музея нарративного искусства Лукаса, открытие которого запланировано в Лос-Анджелесе в текущем году.

Майкл Джордан — $4,3 млрд. Возраст: 63 года. Гражданство: Соединенные Штаты

Совокупный доход Джордана в виде зарплаты за всю карьеру в составе НБА составил лишь $90 млн, зато от корпоративных партнеров вроде Nike, Hanes и Gatorade он получил свыше $2 млрд (до вычета налогов).

В 2023 году бывший баскетболист продал бóльшую часть своего контрольного пакета акций в команде НБА «Шарлотт Хорнетс» (по условиям сделки клуб оценили приблизительно в $3 млрд), но, согласно некоторым сведениям, оставил за собой во франшизе миноритарную долю.