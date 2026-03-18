Во время официального визита в Манчестер король Великобритании Карл III оказался в неожиданной для себя роли — за диджейским пультом. Эпизод произошёл в культурном пространстве Aviva Studios, где монарх встретился с молодыми участниками творческих программ.

В ходе экскурсии по студии, где базируется арт-организация Factory International, Карл III пообщался с молодыми людьми, получившими поддержку от благотворительного фонда The King’s Trust. Один из участников, начинающий диджей Кристиан Сент-Луис, предложил королю попробовать себя в музыкальном микшировании.

Под руководством молодого музыканта монарх ознакомился с основами работы оборудования. Сент-Луис объяснил, как загружать треки и управлять функциями пульта, отметив, что поначалу система может показаться сложной из-за большого количества кнопок.

Очевидцы отметили, что король с интересом включился в процесс и даже попытался поймать ритм. На замечание о сложности управления техникой Карл III с улыбкой ответил, что к этому «нужно просто приноровиться».

Фотографии и видеозаписи с этого момента быстро распространились в социальных сетях, вызвав оживлённую реакцию пользователей. Комментаторы с юмором прозвали монарха «королём диджеев» и отметили его готовность пробовать новое.

Ранее сообщалось, что Карл III в молодости обучался игре на нескольких музыкальных инструментах, включая фортепиано и виолончель, что могло способствовать его интересу к музыкальной активности.

Визит в Манчестер стал частью более широкой программы, направленной на поддержку культурных инициатив и молодых талантов в Великобритании.