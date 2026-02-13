Почти четыре года продолжается полномасштабная война России против Украины. За это время многие предприниматели прекратили деловые отношения с российскими партнёрами, однако в Латвии всё ещё можно найти магазины, где продаётся продукция из России и Беларуси.

Программа «Bez Tabu» посетила продуктовый магазин в Даугавпилсе, в котором значительную часть ассортимента составляют именно такие товары.

В конце прошлого года в городе открылся магазин «Mix Markt», работающий по франшизе. Эта сеть представлена во многих европейских странах, особенно там, где проживает крупная русскоязычная община.

Одна из посетительниц магазина, Рута, рассказала журналистам, что визит оставил у неё крайне неприятное впечатление. По её словам, в торговом зале преобладают товары российского происхождения, что вызывает вопросы о соответствии санкционному режиму. Кроме того, в магазине постоянно звучит русская музыка, что, по мнению женщины, создаёт ощущение игнорирования латвийской культурной среды и государственного языка.

Журналисты программы также убедились, что на полках действительно доминирует продукция из России и Беларуси. Товары из Украины и других стран Европы представлены, но занимают значительно меньшую долю.

Представитель Торгово-промышленной палаты Катрина Зариня заявила, что с моральной и этической точки зрения существование такого магазина в Даугавпилсе вызывает вопросы. По её мнению, любые торговые связи с Россией следует полностью прекратить.

В то же время в Министерстве экономики пояснили, что, хотя некоторые торговые сети добровольно отказались от российских товаров, продукты питания из России не входят в санкционные списки Евросоюза, а значит их продажа на территории ЕС остаётся законной.