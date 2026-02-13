Baltijas balss logotype
В Латвии раскрыли сеть, торгующую исключительно товарами из России и Беларуси

Наша Латвия
Дата публикации: 13.02.2026
TV3
Изображение к статье: В Латвии раскрыли сеть, торгующую исключительно товарами из России и Беларуси

Почти четыре года продолжается полномасштабная война России против Украины. За это время многие предприниматели прекратили деловые отношения с российскими партнёрами, однако в Латвии всё ещё можно найти магазины, где продаётся продукция из России и Беларуси.

Программа «Bez Tabu» посетила продуктовый магазин в Даугавпилсе, в котором значительную часть ассортимента составляют именно такие товары.

В конце прошлого года в городе открылся магазин «Mix Markt», работающий по франшизе. Эта сеть представлена во многих европейских странах, особенно там, где проживает крупная русскоязычная община.

Одна из посетительниц магазина, Рута, рассказала журналистам, что визит оставил у неё крайне неприятное впечатление. По её словам, в торговом зале преобладают товары российского происхождения, что вызывает вопросы о соответствии санкционному режиму. Кроме того, в магазине постоянно звучит русская музыка, что, по мнению женщины, создаёт ощущение игнорирования латвийской культурной среды и государственного языка.

Журналисты программы также убедились, что на полках действительно доминирует продукция из России и Беларуси. Товары из Украины и других стран Европы представлены, но занимают значительно меньшую долю.

Представитель Торгово-промышленной палаты Катрина Зариня заявила, что с моральной и этической точки зрения существование такого магазина в Даугавпилсе вызывает вопросы. По её мнению, любые торговые связи с Россией следует полностью прекратить.

В то же время в Министерстве экономики пояснили, что, хотя некоторые торговые сети добровольно отказались от российских товаров, продукты питания из России не входят в санкционные списки Евросоюза, а значит их продажа на территории ЕС остаётся законной.

#санкции #торговля #экономика #Беларусь #Россия #политика
Оставить комментарий

  • п
    прохожий
    14-го февраля

    Ходят , cкулят ,что им не нравится товар из России ? Но их устраивает , что граждане задекларировали место жительство ,за границей (250600) ,что они подымают экономику других стран , ,,правящие,, разбазаривают бюджет , не неся никакой уголовной ответственности ...

    45
    2
  • YY
    Yu Yu
    14-го февраля

    Рута, чтобы не испытывала превозмогающие неприятные ощущения, при свободном рынке, может сходить в Рими- там продается гнилое мясцо малта галя, и много чего гмошно е консервантное , за отличные для Руты деньги..Нечего Руте испытывать излишние моральные мучения, видя качественную и вкусную продукцию из соседской, не враждебно настроенной страны Беларуси.

    138
    10
  • VA
    Vairis Arlauskas
    13-го февраля

    Не понял:торговля законна,но нада прекратит.Это как-можно или нет?

    53
    3
  • СС
    СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ
    13-го февраля

    Такие магазины торгующие российскими товарами во всех странах Европы есть. Не важно как называется - просто спросят - Где купил? - ответь - купил в русском магазине - все поймут. Но местной хуторянке неймётся.

    179
    5
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    13-го февраля

    РЕДАКЦИЯ!

    == Если в Риге откроется такой магазин - дайте знать.

    Будем крайне признательны.

    173
    8
  • JJ
    Jan Jans
    13-го февраля

    Спасибо за рекламу! Обязательно зайдем

    176
    6
  • З
    Злой
    Jan Jans
    13-го февраля

    Надо чтобы бб публиковал подобные магазины на своём сайте, мы обязательно будем в этих магазинах закупаться.

    134
    3
  • А
    Антимонетарист
    13-го февраля

    Если спросить Руту, то её проблемы в том что она ещё не встретила танкиста.

    128
    5
  • З
    Злой
    Антимонетарист
    13-го февраля

    Ну так если в 40 лет девственница, тут на стенку полезешь, не то что стукнуть на магазин.

    82
    6
  • З
    Злой
    13-го февраля

    ....к сожалению, если бы такой магазин открылся в риге, то там владельцы за неделю стали миллионерами.

    164
    7
  • З
    Злой
    Злой
    13-го февраля

    рига, талинн, вильнюс, латвия, эстония литва, германия франция, бельгия, швеция , .....и т.п. мною неуважаемых названий стран и городов, я всегда буду писать с маленькой буквы, дабы их хоть в в моих глазах унизить, такие мелкие сошки.

    53
    10
  • З
    Злой
    Злой
    13-го февраля

    В смысле к сожалению нет такого магазина в риге .

    52
    4
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    13-го февраля

    Рута не ходите в тот магазин а то от сытого русского мужика всяких шалостей можно дождаться.

    124
    8
  • IB
    Inar Bertrand
    13-го февраля

    В Риге есть такой магазин ? Там цены дешевле и качество лучше

    172
    6
  • З
    Злой
    Inar Bertrand
    13-го февраля

    Нет.

    9
    6
  • VA
    Vairis Arlauskas
    Inar Bertrand
    13-го февраля

    Fix price,Saharova 30,Melnsila 21 A,Dzelzavas iela 72.Многа их.Ранше было из России.Да ,цена ниже,но не отчен харошее.Давно не был.Тоже требавали выгнат их.

    11
    7
  • З
    Злой
    13-го февраля

    Кстати, разные там палаты и министерства грозились опубликовать список фирм торгующих с Россией и Белоруссией, где этот широко опубликованный список , опасаетесь обратной реакции, народ пойдёт и оборот этих фирм вырастет, также и флажки не появились на ценника. А так вопили на каждом углу, мы опубликуем список и фирмы потерпят убытки, думали что все в едином порыве бойкот объявят, ага щас.

    172
    5
  • AE
    Alex Evi
    13-го февраля

    Эта паршивая овца умственно отсталая пусть в ту же Грузию съездит , там везде товары из Беларусии , России , Украины ,Молдавии и т.д.

    215
    5
  • З
    Злой
    13-го февраля

    А таких Рут в Латгалии единицы и на них никто внимание даже не обращает, а посылают нах далеко.

    259
    5
  • AE
    Alex Evi
    13-го февраля

    Я знаю эту сеть , ну и что не нравится пусть тусует в любой другой магазин , в конце концов это демократия или нет ?? Эта сеть даже в Израиле есть где помимо перечисленых стран есть продукты из той же Литвы и Латвии , это бизнес .

    221
    4
  • З
    Злой
    13-го февраля

    Обязательно когда поеду в Латгалию, буду затариваться только в этом магазине на крупные суммы, мне уже знакомые сообщили где он находится, там и раньше был продуктовый магазин, потом мебельный, сейчас снова продуктовый так что я ваш клиент!

    195
    6
  • A
    Aleks
    13-го февраля

    Лозунг 90-х -Голодные,но свободные. Только сытому мешают продукты из России и Белоруссии,потому что простому латышу,русскому ,белоруссу глубоко начхать на происхождение страны товара,если он качественный или вкусный и цена дешевле.

    328
    4
Читать все комментарии

Видео