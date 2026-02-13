В пятницу по всей Латвии, кроме северо-запада, ожидается сильный снегопад, больше всего снега выпадет на юго-востоке, где снежный покров к субботе увеличится на 15-20 сантиметров, предупреждают синоптики.

Наибольшее количество осадков прогнозируется в Земгале, Селии и Латгале, а также в восточной и южной части Видземе. Совсем немного снега выпадет в Вентспилсе, Колкасрагсе и Айнажи.

В Курземе снегопад прекратится в пятницу вечером, в Латгале - в субботу утром. И после окончания снегопада ветер во многих местах будет формировать метель, поднимая снег с поверхности.

Восточный, северо-восточный ветер порывами усилится до 11-16 метров в секунду, на Курземском побережье Рижского залива - до 20 метров в секунду.

На юге Латгале временами возможен замерзающий дождь. Температура воздуха составит -4...-10 градусов, на белорусской границе будет на градус теплее.

По всей стране действует объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии оранжевое предупреждение о продолжительном и сильном снегопаде и метели.

Некоторые автодороги могут стать непроезжими, железнодорожные пути местами также может занести снегом. Наиболее тяжелая ситуация сложится начиная с полудня в пятницу.

В Риге в пятницу прогнозируются продолжительный снегопад и метель, временами - сильные. Восточный, северо-восточный ветер будет дуть с порывами скоростью до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит -6...-7 градусов.