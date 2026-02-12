Baltijas balss logotype
Латвия усилит миссию НАТО в Арктике, пока не ясно - как 8 928

Наша Латвия
Дата публикации: 12.02.2026
LETA
Изображение к статье: Латвия усилит миссию НАТО в Арктике, пока не ясно - как
ФОТО: pixabay

Латвия примет участие в миссии НАТО "Arctic Sentry" ("Арктический страж"), сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

В ведомстве отметили, что с союзниками сейчас уточняются форма и объем участия Латвии.

Минобороны подчеркнуло, что миссия укрепит позиции НАТО в Арктике и на Дальнем Севере, одновременно расширив постоянное присутствие альянса в регионе. Министр обороны Андрис Спрудс отметил, что Арктика становится все более значимым пространством безопасности, где пересекаются военные, экономические и геополитические интересы, и что начало миссии "Арктический страж" посылает ясный сигнал о решимости альянса защищать свою территорию.

Министр подчеркнул, что арктический регион стратегически важен и для Латвии, так как он влияет на трансатлантические цепочки поставок, логистику и общую безопасность, поэтому Латвия готова внести свой вклад в укрепление коллективной обороны в тесном сотрудничестве с союзниками.

В МИД пояснили, что миссия отражает растущую озабоченность альянса безопасностью Арктики и стала результатом встречи президента США Дональда Трампа и генсека НАТО Марка Рютте в Давосе в прошлом месяце. На встрече стороны договорились, что НАТО должно взять на себя большую ответственность за оборону региона с учетом военной активности России и растущих интересов Китая в этом районе.

Подготовка к миссии дала НАТО полный обзор активности союзников в Арктике и на Дальнем Севере, отметили в Минобороны. Инициатива позволит объединить эти действия в единый оперативный подход, укрепив присутствие альянса через учения, например, датские "Arctic Endurance" и норвежские "Cold Response".

Миссия "Арктический страж" запущена командованием операций союзников и возглавляется объединенным командованием в Норфолке, ответственным с декабря 2025 года за весь Арктический регион.

Как сообщалось, напряженность в НАТО выросла после угроз президента США захватить автономную территорию Дании - Гренландию, однако в прошлом месяце Трамп отказался от этих заявлений.

В сентябре НАТО запустило операцию "Восточный страж" в ответ на вторжения российских истребителей и дронов в воздушное пространство стран альянса, мобилизовав дополнительные силы наблюдения и ПВО.

#НАТО #Дональд Трамп #Латвия #безопасность #арктика #оборона #Китай #Россия
Оставить комментарий

(8)
  • А
    Антимонетарист
    13-го февраля

    Опять Янке придётся продать своего порося и на вырученные деньги купить лапти для охранника северного полюса... А мог бы Янка пирожки с мясом есть...

    4
    1
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    13-го февраля

    как то даже не понятно как реагировать? Толи смирятся над тупостью толи плакать .

    4
    2
  • VS
    Vad Sorry
    13-го февраля

    У самих население как в Арктике:))) а лезут везде, как маленькие собачки, которые тупые и тяфкают, неужели настолько тупые что этого сами ни понимаете? Всё образованные люди просто молчат, чтобы маленькая тяфка ни купила, да уже и так все привыкли что демократия это ни Латвия!!! Найдут диктофон и 2 патрона,:)(( Клоуны продажные, рукожопые

    23
    1
  • ЯО
    Яшка Одесский
    12-го февраля

    Миссия НАТО "Арктический пердёж". Первым делом, ВСЕ без исключения, просто будутт обязаны разговаривать только на латышском! К недовольным будут приняты жёсткие меры... Латвия в Арктике! Всем стоять! Всем бояться! Доня, забудь сразу про Гренландию!Миссия НАТО "Арктический пердёж". Первым делом, ВСЕ без исключения, просто будутт обязаны разговаривать только на латышском! К недовольным будут приняты жёсткие меры... Латвия в Арктике! Всем стоять! Всем бояться! Доня, забудь сразу про Гренландию!

    26
    1
  • Д
    Дед
    12-го февраля

    Если только НАТО пошлет латышей попами лед топить, что америкосовсие подлодки могли проплыть.

    20
    1
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    12-го февраля

    Усилит? Я упал.:)))))))

    25
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    12-го февраля

    Теперь надо ещё свой нос и в Арктику сунуть и именно туда, куда никто не просит.

    Как будто в Латвии уже делать больше нечего?

    Маразм крепчал - придурки ликовали!

    38
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    12-го февраля

    Привезет много учебников латышского языка. Для обогрева...

    36
    2
Читать все комментарии

