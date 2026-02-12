В ведомстве отметили, что с союзниками сейчас уточняются форма и объем участия Латвии.

Минобороны подчеркнуло, что миссия укрепит позиции НАТО в Арктике и на Дальнем Севере, одновременно расширив постоянное присутствие альянса в регионе. Министр обороны Андрис Спрудс отметил, что Арктика становится все более значимым пространством безопасности, где пересекаются военные, экономические и геополитические интересы, и что начало миссии "Арктический страж" посылает ясный сигнал о решимости альянса защищать свою территорию.

Министр подчеркнул, что арктический регион стратегически важен и для Латвии, так как он влияет на трансатлантические цепочки поставок, логистику и общую безопасность, поэтому Латвия готова внести свой вклад в укрепление коллективной обороны в тесном сотрудничестве с союзниками.

В МИД пояснили, что миссия отражает растущую озабоченность альянса безопасностью Арктики и стала результатом встречи президента США Дональда Трампа и генсека НАТО Марка Рютте в Давосе в прошлом месяце. На встрече стороны договорились, что НАТО должно взять на себя большую ответственность за оборону региона с учетом военной активности России и растущих интересов Китая в этом районе.

Подготовка к миссии дала НАТО полный обзор активности союзников в Арктике и на Дальнем Севере, отметили в Минобороны. Инициатива позволит объединить эти действия в единый оперативный подход, укрепив присутствие альянса через учения, например, датские "Arctic Endurance" и норвежские "Cold Response".

Миссия "Арктический страж" запущена командованием операций союзников и возглавляется объединенным командованием в Норфолке, ответственным с декабря 2025 года за весь Арктический регион.

Как сообщалось, напряженность в НАТО выросла после угроз президента США захватить автономную территорию Дании - Гренландию, однако в прошлом месяце Трамп отказался от этих заявлений.

В сентябре НАТО запустило операцию "Восточный страж" в ответ на вторжения российских истребителей и дронов в воздушное пространство стран альянса, мобилизовав дополнительные силы наблюдения и ПВО.