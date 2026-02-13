Наши предки не задумывались о похудении. У них были более серьезные проблемы: добыча пищи и заготовка дров на зиму.

Кроме того, без современных транспортных средств люди были более активными (не у каждого была телега или лошадь) — поэтому потолстеть было сложно. Полные люди встречались крайне редко и в основном среди состоятельных классов: отсюда и возникла мода на полноту как символ богатства и власти. Например, русские царицы специально откармливались до замужества, поскольку знать не одобряла чрезмерную худобу. А восточные танцовщицы не считались привлекательными без небольшого животика.

Диета в те времена воспринималась как средство лечения — о ней писал еще Гиппократ, но никто не стремился к похудению. Впервые о сознательном снижении веса задумались те, кто по роду деятельности нуждался в активном образе жизни. И что только не придумали.

Вино вместо воды

К 1087 году английский король Вильгельм Завоеватель так располнел, что не смог сесть на коня. Вместо пищи он решил пить… вино, чтобы «вымыть лишний жир»: вода тогда считалась напитком простолюдинов. Эта абсурдная диета считается одной из первых в мире. Историки спорят, интернет бурлит. А король, кстати, в итоге погиб — упал с лошади. Вероятно, он был пьян.

Уксусная диета

На уксусе худел лорд Байрон, поэт XIX века, мечтавший о бледной коже — чтобы выглядеть благороднее. Он считал, что лишние килограммы не придавали его образу романтичности. Байрон пил разведенный в воде уксус и вымачивал в нем все продукты, надеясь, что кислота расщепит лишние жиры в организме. Бледным он действительно стал, но скончался в 36 лет. После вскрытия выяснилось, что все органы поэта были истощены.

Привет, глисты

Серьезно? Да, действительно. Люди проглатывали яйца ленточных червей, чтобы они мешали перевариванию и всасыванию пищи, тем самым снижая аппетит. Конечно, аппетит может пропасть только от одной мысли о том, что внутри тебя находится 9-метровый червь. А также побочные эффекты: диарея, запоры, боли в животе, сыпь, тошнота, кишечные кровотечения, менингит, слабоумие. В числе тех, кто худел с помощью глистов, была великая оперная певица XX века Мария Каллас, и причина ее смерти до сих пор неизвестна.

Взрыв жира

После Первой мировой войны в моду вошел образ худощавой женщины с мальчишеской фигурой. Все начали стремиться к похудению. А в 30-е годы врачи заметили, что мужчины, работающие с взрывчатыми веществами и пестицидами, необъяснимо теряют вес. Выяснили, что причиной этому является вредное вещество динитрофенол. Ну и что, что вредное, главное — худеют! Так решили химики и начали добавлять гербицид в препараты для похудения. В итоге пострадало 100 тысяч человек, большинство из которых отравились или потеряли зрение. Летальные исходы также имели место.

Жевать, но не глотать

Американский диетолог Гораций Флетчер считал, что каждый кусок пищи нужно пережевывать 32 раза, пока он не превратится в жидкость: «Все, что останется, сплюньте». Сам Гораций похудел на 20 килограммов и получил от последователей прозвище — Большой Жевака. Его последователями были представители высшего общества: магнат Джон Рокфеллер, писатели Генри Джеймс и Марк Твен. Однако современные диетологи не одобряют такой метод: он может привести к булимии. Да и плеваться — это неприлично.

Есть ватные шарики

Мы думали, это шутка — но нет. Несколько известных моделей, включая Брию Мерфи, дочь Эдди Мерфи, подтвердили, что многие манекенщицы худеют на ватных шариках. Их макают в апельсиновый сок и едят, чтобы почувствовать сытость. Когда хочется разнообразия, модели заменяют ватные шарики на бумажные салфетки. Все эти девушки страдают от анорексии (и, кажется, слабоумием).

Одна капуста

Если в течение недели есть только капусту — на завтрак, обед и ужин, жареную, тушеную и квашеную — можно сбросить 4 килограмма. Вот только будет кружиться голова, тошнить и чрезмерно пучить. Кому это нужно? Вообще это касается всех монодиет.

Энергичная диета

Одна молодая мама из Новой Зеландии безуспешно пыталась сбросить вес. И вдруг ей пришла в голову идея: не буду есть, буду только пить — но не воду, а энергетические напитки, чтобы оставаться бодрой. Женщина выпивала от 10 до 14 банок энергетиков в день, потеряла 45 килограммов, получила сердечный приступ и чуть не оставила своих детей без матери. Так делать не стоит.

Спите спокойно, килограммы

Этот способ вреден — это доказано врачами, но до сих пор практикуется. Он очень прост: спите как можно больше. Спите — значит, не едите. Эту диету практиковал Элвис Пресли, принимая горсти снотворного. Что в итоге? Ожирение и ранняя смерть.

Впасть в детство

Эта идея пришла из Голливуда (что там только не придумают): ешьте 14 баночек детского питания в день, запивая их грудным молоком — и похудеете. Где брать грудное молоко, непонятно. А диетологи в ужасе: людям, сидящим на этой диете, будет катастрофически не хватать белка. Чай, не груднички.

Мы настоятельно рекомендуем не впадать в детство и вообще — в крайности. Если действительно нужно похудеть, существуют проверенные временем (и врачами) диеты, которые не обещают волшебной стройности за неделю, а помогают сбросить вес в правильном темпе, с усилиями (а как вы хотели?) и — главное — безопасно для здоровья. Потому что похудеть и умереть — это трагически глупо.