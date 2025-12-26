Baltijas balss logotype
Гололедица осложняет движение в Латгале и во многих местах Видземе 0 330

Наша Латвия
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Гололедица осложняет движение в Латгале и во многих местах Видземе

Из-за гололедицы сегодня утром в Латгале и во многих местах Видземе затруднено движение, агентству LETA сообщили в государственном предприятии «Latvijas valsts ceļi», пишет LETA.

Скользкие участки дорог посыпают противоскользящими материалами.

Затрудненные условия движения на главных государственных автодорогах сложились на участке Видземского шоссе от Аугшлигатне до поворота на Рауну и от поворота на Алуксне до Вецлайцене, на Валмиерском шоссе от моста через Браслу до Стренчи, на Даугавпилсском шоссе от моста через Айвиесте до Патерниеки, на Резекненском шоссе на всем протяжении, на автодороге граница с Россией (Гребнево) — Резекне — Даугавпилс — граница с Литвой (Медуми) (A13) на всем протяжении, на Даугавпилсской окружной дороге (A14) на всем протяжении и на Резекненской окружной дороге (A15) на всем протяжении.

На региональных автодорогах движение затруднено в Латгале, а также в окрестностях Мадоны, Гулбене, Алуксне, Цесиса, Валмиеры и Валки.

«Latvijas valsts ceļi» призывает водителей учитывать погодные условия при планировании поездок, закладывать дополнительное время в путь, выбирать скорость движения, соответствующую состоянию дорожного покрытия, а также соблюдать безопасную дистанцию.

#дороги #погода #Латвия #транспорт #безопасность
Оставить комментарий

