В настоящее время вдоль линии фронта размещены более 700 000 российских солдат, заявил в интервью телеканалу Sky News главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сирский, пишет LETA со ссылкой на BBC.

По его словам, для Украины неприемлемо просто отдать территорию в рамках мирного соглашения с Россией.

Он считает, что справедливого мира можно достичь только в случае прекращения боевых действий вдоль текущей линии фронта, после чего могут состояться переговоры.

Сирский указал, что Вооружённые силы Украины продолжат бороться, если дипломатические усилия потерпят неудачу, и предупредил, что на кону находится судьба всей Европы.

"Наша главная задача — защищать нашу землю, нашу страну и наших людей, — сказал он. — Конечно, для нас неприемлемо просто сдаться и отказаться от территории. Что вообще означает отдать свою землю? Именно поэтому мы и боремся — чтобы не отдавать свою территорию".

"Все войны в конечном счёте заканчиваются, и, конечно, мы надеемся, что и эта война закончится. И когда это произойдёт, должен быть достигнут справедливый мир. В моём понимании справедливый мир — это мир без предварительных условий, без передачи территории", — добавил Сирский.

По его словам, вдоль линии фронта размещены более 710 000 российских солдат, и российская сторона ежедневно теряет около 1000–1100 военнослужащих, которые погибают или получают ранения.

"На этом этапе российская армия пытается наступать практически по всей линии фронта", — отметил генерал.