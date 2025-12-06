Baltijas balss logotype
Вдоль линии фронта размещены более 700 000 российских солдат - Сирский 1 1435

В мире
Дата публикации: 06.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Вдоль линии фронта размещены более 700 000 российских солдат - Сирский
ФОТО: Facebook

В настоящее время вдоль линии фронта размещены более 700 000 российских солдат, заявил в интервью телеканалу Sky News главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сирский, пишет LETA со ссылкой на BBC.

По его словам, для Украины неприемлемо просто отдать территорию в рамках мирного соглашения с Россией.

Он считает, что справедливого мира можно достичь только в случае прекращения боевых действий вдоль текущей линии фронта, после чего могут состояться переговоры.

Сирский указал, что Вооружённые силы Украины продолжат бороться, если дипломатические усилия потерпят неудачу, и предупредил, что на кону находится судьба всей Европы.

"Наша главная задача — защищать нашу землю, нашу страну и наших людей, — сказал он. — Конечно, для нас неприемлемо просто сдаться и отказаться от территории. Что вообще означает отдать свою землю? Именно поэтому мы и боремся — чтобы не отдавать свою территорию".

"Все войны в конечном счёте заканчиваются, и, конечно, мы надеемся, что и эта война закончится. И когда это произойдёт, должен быть достигнут справедливый мир. В моём понимании справедливый мир — это мир без предварительных условий, без передачи территории", — добавил Сирский.

По его словам, вдоль линии фронта размещены более 710 000 российских солдат, и российская сторона ежедневно теряет около 1000–1100 военнослужащих, которые погибают или получают ранения.

"На этом этапе российская армия пытается наступать практически по всей линии фронта", — отметил генерал.

Читайте нас также:
#Украина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    6-го декабря

    Би-Би-Си? Сырский? Верим, однозначно верим! Помнится, тот же Сырский тому же БиБиСю рассказывал, что в Красноармейск вошло 30 солдат РФ, и он сейчас лично, метлой их погони т и освободит город... Они у наших властей так врать научились или это от природы талант?

    35
    5

