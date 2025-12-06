В субботу в Латвии ожидается пасмурная и серая погода, а с юго-запада через страну пройдет зона осадков, которая во многих местах принесет дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Ветер сохранится слабым до умеренного и будет дуть с юго-востока. Температура воздуха будет в пределах от +3 до +7 градусов.

В Риге также ожидается облачная и дождливая погода, температура днем будет такой же, как и ночью — около +5 градусов, прогнозирует ЛЦОСГМ.