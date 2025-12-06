Baltijas balss logotype
Суббота будет серой 1 169

Наша Латвия
Дата публикации: 06.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Суббота будет серой

В субботу в Латвии ожидается пасмурная и серая погода, а с юго-запада через страну пройдет зона осадков, которая во многих местах принесет дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Ветер сохранится слабым до умеренного и будет дуть с юго-востока. Температура воздуха будет в пределах от +3 до +7 градусов.

В Риге также ожидается облачная и дождливая погода, температура днем будет такой же, как и ночью — около +5 градусов, прогнозирует ЛЦОСГМ.

#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура
Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    6-го декабря

    Не серой, а латышсконациональной. Мышинной тоски. Сейчас только побрести на болота, окинуть жухлую чахлость на земле, поднять взгляд к сери небесной и сдохнуть от вселенской тоски. Это латвия.

    1
    1

