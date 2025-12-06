Хозяйственное мыло действительно является более подходящим вариантом для кожи здорового человека, но только в контексте обычного мытья рук.

«Мыть лицо ни жидким, ни хозяйственным мылом не рекомендуется, поскольку на коже лица имеется свое защитное покрытие, которое можно повредить мылом», — поясняет дерматолог и косметолог Юлия МИХАЛЮК.

- Хозяйственное мыло значительно эффективнее борется с микробами, так как на его поверхности бактерии не задерживаются — они не могут выжить в сильно щелочной среде. Чем выше процент жирных кислот, указанный на упаковке мыла, тем лучше его моющие свойства.

Кроме того, хозяйственное мыло не вызывает аллергических реакций, в то время как жидкое мыло, благодаря множеству химических добавок и ароматизаторов, часто становится причиной аллергии. Если у человека чувствительная кожа, то моющие свойства хозяйственного мыла могут привести к дерматиту».