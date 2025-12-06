Baltijas balss logotype
Шеф-повар назвал блюдо, которое не стоит заказывать в ресторане

Еда и рецепты
Дата публикации: 06.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Шеф-повар назвал блюдо, которое не стоит заказывать в ресторане

Шеф-повар должен досконально разбираться в нюансах работы ресторана и особенностях меню. Знаменитый британский кулинар Гордон Рамзи поделился, какое блюдо он никогда не закажет в ресторане ни при каких обстоятельствах.

 

Гордон Рамзи, талантливый шеф-повар, телеведущий и ресторанный критик, стал известен благодаря своим проверкам ресторанов. Он раскрывает секреты заведений и указывает на их недостатки. Рамзи прекрасно осведомлён о том, как некоторые рестораторы могут обманывать своих клиентов. На этот раз он поделился мнением о том, какое блюдо не следует заказывать в ресторане ни при каких условиях.

«Некоторые рестораны могут подавать продукты с истекающим сроком годности, выдавая их за свежие. Таким образом, они пытаются минимизировать потери и сократить расходы. Поэтому я никогда не заказываю «суп дня» или «фирменное блюдо». Вероятность того, что эти позиции добавлены в меню с целью избавиться от продуктов, которые скоро испортятся, очень высока», — утверждает Гордон Рамзи.

Он также добавляет, что самый простой способ узнать о свежести и качестве блюд — это задать вопрос официанту, как сообщает онлайн-издание Daily Express.

В разных ресторанах Великобритании существуют свои правила, но чаще всего официанты пробуют блюда из меню и могут подсказать о свежести и вкусовых качествах.

Кроме того, Гордон Рамзи советует избегать заведений, которые навешивают на себя громкие ярлыки, такие как «знаменитый» или «лучший». Шеф-повар подчеркивает, что ему всегда интересно узнать, кто именно сделал такую высокую оценку и можно ли этому мнению доверять.

Видео