Жоау Педро де Магальяйнс, один из ведущих специалистов в области старения, объяснил, почему современные долгоживущие млекопитающие, включая людей, стареют значительно быстрее, чем некоторые рептилии, амфибии и птицы. Согласно новой теории, это связано с миллионами лет господства динозавров на Земле — в тот период наши далекие предки утратили важные гены, способствующие долголетию. Исследование опубликовано в журнале BioEssays.

Профессор молекулярной биогеронтологии Жоау Педро де Магальяйнс выдвинул гипотезу, известную как «бутылочное горлышко долголетия». Она описывает, как в мезозойскую эру, когда динозавры правили планетой на протяжении около 100 миллионов лет, ранние млекопитающие оказались на самом дне пищевой цепочки. На них оказывалось сильное «эволюционное давление» со стороны многочисленных хищников и различных опасностей. В таких условиях у первых эутериев было много шансов на вымирание. Чтобы выжить, им необходимо было быстро размножаться.

Это был критически важный этап в эволюции млекопитающих, утверждает автор. Возможно, в процессе эволюции им пришлось отказаться от генов, отвечающих за продолжительность жизни — они были утрачены или инактивированы. Например, в тот период исчезли ферменты фотолиазы, которые восстанавливают повреждения, вызванные ультрафиолетом. Поэтому сегодня мы компенсируем их отсутствие с помощью солнцезащитных кремов.

Известно, что сумчатые и яйцекладущие млекопитающие, отделившиеся от эутериев около 175 миллионов лет назад, также потеряли один из трех этих ферментов. Как предполагает де Магальяйнс, это могло быть связано с необходимостью перейти на ночной образ жизни для обеспечения безопасности.

Проигрываем крокодилам

Кроме этого механизма «ремонта», у нас есть и другие утраты. В отличие от медленного старения млекопитающих, рептилии, включая аллигаторов, могут отращивать зубы на протяжении всей жизни. Некоторые виды способны восстанавливать даже утраченные конечности. Кроме того, им доступны регенерация яйцеклеток и высокая устойчивость к раку. В то время как млекопитающим свойственно репродуктивное старение и сокращенная продолжительность жизни после размножения. То есть, мы сталкиваемся с обычными для нас возрастными изменениями.

«Люди, очевидно, не обладают такими способностями — возможно, из-за генетического отбора, который длился сотни тысяч лет. Эта генетическая информация была бы ненужной для ранних млекопитающих, которым повезло избежать участи пищи для тираннозавров», — поясняет де Магальяйнс.

По мнению экспертов, гипотеза может стать основой для многих будущих исследований. В частности, лучшее понимание факторов старения может привести к разработке новых методов борьбы с возрастными заболеваниями, такими как деменция или инсульты. Генетика, стоящая за утратой долголетия, также может дать ответы на вопросы о раке и его связи с более быстрым старением организма у млекопитающих.