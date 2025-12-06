Критики указывают на то, что автомобили «полнеют». В Великобритании и по всей Европе новые машины становятся все длиннее, шире и тяжелее. Потребителям это явно нравится. Большие автомобили считаются практичными, безопасными и стильными, и их продажи растут. Тогда почему некоторые города решили ограничить их использование — и правы ли они?

Париж славен многими вещами — архитектурными памятниками, как Эйфелева башня и Триумфальная арка, широкими проспектами и бульварами, музеями и художественными галереями, изысканной кухней. И кошмарным трафиком.

Последние 20 лет городские власти пытаются решить эту проблему, вводя зоны с ограниченным движением и низким уровнем выбросов, пытаясь пересадить горожан на общественный транспорт и велосипеды, а в последнее время — и ограничивая использование больших автомобилей.

В октябре 2024 года после общественного голосования плата за парковку на улицах для «тяжелых» автомобилей была увеличена в три раза: с 6 до 18 евро за час пребывания в центре и с 75 до 225 евро за шесть часов.

«Чем машина больше, тем больше она загрязняет окружающую среду», — заявила мэр Парижа Анн Идальго перед голосованием. По ее словам, новые ограничения «ускорят экологический переход, в рамках которого мы боремся с загрязнением воздуха».

Через несколько месяцев мэрия заявила, что количество очень тяжелых автомобилей, паркующихся на улицах города, сократилось на две трети. Другие города, в том числе в Великобритании, принимают это к сведению. Совет Кардиффа уже решил повысить стоимость разрешений на парковку для автомобилей весом более 2400 кг (это примерно два Ford Fiesta).

Городской совет, который контролируют лейбористы, заявил: «Эти более тяжелые автомобили, как правило, производят больше выбросов, вызывают больший износ дорог и создают значительно более высокий риск в случае дорожно-транспортного происшествия».

Сначала более высокие сборы коснутся лишь небольшого количества моделей, но Кардифф планирует со временем снизить «весовую категорию». Власти других городов рассматривают аналогичные меры. Однако многие владельцы утверждают, что большие машины им необходимы.

Мэтт Мэнселл из Гилфорда, отец троих детей, управляет технологической компанией, а также занимается строительством недвижимости. По его словам, Land Rover Defender 110 необходим ему для перевозки клиентов и своих детей.

«Мне нужно достаточно места, чтобы поместить детей со всем их снаряжением, или чтобы засунуть в него дверь или трубу метровой длины, — говорит он. — Это в значительной степени утилитарный автомобиль, но он выглядит презентабельно».

Автомобили в Великобритании и Европе с годами становятся все больше. Согласно данным Thatcham Research, организации, которая оценивает новые автомобили для страховой отрасли, с 2018 года средняя ширина новых моделей, продаваемых в стране, увеличилась с 182 см до 187,5 см.

В то же время средний вес за тот же период вырос с 1365 кг до 1592 кг.

Это началось не вчера. Согласно данным, собранным Международным советом по экологически чистому транспорту, в период с 2001 по 2020 год средняя ширина автомобиля на европейских рынках увеличилась почти на 10 см. Длина увеличилась более чем на 19 см.

Некоторые критики считают, что это тревожная тенденция, поскольку на переполненных, зачастую узких дорогах Великобритании и в центрах городов просто не хватает места.

Стандартная минимальная ширина парковочного места на улице во многих местах составляет 1,8 м. Однако данные, опубликованные T&E, группой по защите окружающей среды в сфере транспорта, показывают, что к первой половине 2023 года более половины из 100 самых продаваемых автомобилей в Великобритании немного превышали этот размер.

Кроме того, растет популярность кроссоверов, или «паркетных» внедорожников (SUV) — автомобилей, напоминающих настоящие рамные внедорожники, хотя во многих случаях это сходство носит косметический характер, и им не хватает таких настоящих внедорожных характеристик, например, полноценного полного привода и блокируемых дифференциалов.

Подавляющее большинство из них никогда не съезжает с асфальта, потому они и получили нелестное прозвище «челси-трактор» — по названию богатого района в центре Лондона.