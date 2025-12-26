Baltijas balss logotype
Мешает русский язык: на Украине призвали ужесточить ограничения против русского языка 5 2000

Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Мешает русский язык: на Украине призвали ужесточить ограничения против русского языка
ФОТО: Global Look Press

Верховная Рада призвала ужесточить ограничения против русского языка.

Верховная Рада Украины призвала депутатов ужесточить законодательство для усиления ограничений на использование русского языка в стране. Об этом передают СМИ со ссылкой на постановление парламента Украины.

«Разработать и внести в Раду законопроекты, направленные на усиление защиты украинского языкового пространства», — говорится в сообщении.

В постановлении предлагают утвердить украинский язык в качестве основного для общения в семьях, а за нарушение этого пункта ввести ответственность. В Раде также планируется сопровождение молодых семей с детьми для контроля за так называемым «культурным продуктом» Украины. Кроме того, украинские власти предложили внедрить технологии, которые будут блокировать материалы на русском языке в медиапространстве.

Сообщается, что предложение Рады будет затрагивать деловую и юридическую сферы. Будущий законопроект направлен на защиту соискателей от дискриминации из-за использования украинского языка. Однако сведений о том, какой алфавит будет использоваться, нет.

(5)
  • ji
    jurijs ivanovs
    27-го декабря

    а в окопах на украинском фронте тоже нельзя будет разговаривать по русски ? или там уже всё равно ! ? там не будут усиливать ограничения перед лицом смерти ? если русскоязычный солдат всу умирает за украину это без ограничений ? СЛАВА УКРАИНЕ !

    0
    0
  • ji
    jurijs ivanovs
    27-го декабря

    правильно ! надо ограничить ! надо усилить ! но сначала надо закончить расследование по делу миндича ! миндичгейт ! золотые унитазы ! депутатам надо набраться храбрости и произнести вслух имя главаря всей этой шайки воров укравших миллиарды долларов американской и европейской помощи ! назовите имя ! СЛАВА УКРАИНЕ !

    1
    0
  • A
    Aleks
    26-го декабря

    90%в Раде и в правительстве -не украинцы. Это ж не секрет Полишенеля... Откуда у этих ...такая ненависть к русскому языку? И зачем так развивать антисемитизм на Украине и в мире?! Похоже ,что главный антисемит сейчас-это государство Израиль...🔯😈👽

    6
    1
  • JB
    Janis Berzin
    26-го декабря

    "утвердить украинский язык в качестве основного для общения в семьях - людоловов в бусиках тоже будут привлекать к утверждению языка?

    6
    1
  • Д
    Дед
    26-го декабря

    Ну, вот украинские демократы и в кровать залезли. Разве, при Гебельсе, как то ограничивалось общение в семье? Я думаю наши "патриоты" уже что то подобное пишут.

    47
    2
