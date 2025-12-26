Верховная Рада Украины призвала депутатов ужесточить законодательство для усиления ограничений на использование русского языка в стране. Об этом передают СМИ со ссылкой на постановление парламента Украины.

«Разработать и внести в Раду законопроекты, направленные на усиление защиты украинского языкового пространства», — говорится в сообщении.

В постановлении предлагают утвердить украинский язык в качестве основного для общения в семьях, а за нарушение этого пункта ввести ответственность. В Раде также планируется сопровождение молодых семей с детьми для контроля за так называемым «культурным продуктом» Украины. Кроме того, украинские власти предложили внедрить технологии, которые будут блокировать материалы на русском языке в медиапространстве.

Сообщается, что предложение Рады будет затрагивать деловую и юридическую сферы. Будущий законопроект направлен на защиту соискателей от дискриминации из-за использования украинского языка. Однако сведений о том, какой алфавит будет использоваться, нет.