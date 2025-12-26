Мирный план по Украине готов на 90 процентов. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает агенство «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Тот 20-пунктный план, над которым мы работали, на 90 процентов готов», — заявил политик.

Зеленский отметил, что для Киева важной целью является то, чтобы все было готово на все 100 процентов. По его словам, были подготовлены первые проекты нескольких документов. Но есть некоторые вопросы, которые необходимо обсудить на уровне лидеров.

Читайте: "Россия проиграла войну и готовится к ликвидации. Кремль поднял белый флаг"