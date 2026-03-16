Более высокие цены на энергоресурсы выгодны России, однако ситуация по-прежнему не такова, чтобы существенно увеличить военные возможности страны, заявил в интервью агентству ЛЕТА бывший комиссар Европейского союза по энергетике и нынешний представитель Латвии в группе поддержки вступления Украины в ЕС Андрис Пиебалгс.

"Несомненно, более высокие цены на энергоресурсы выгодны России, в этом нет сомнений. Однако необходимо учитывать несколько факторов", — отметил Пиебалгс.

Он напомнил, что США, заключая торговое соглашение, оказали давление на Индию, чтобы она не покупала российскую нефть, и хотя сейчас это полностью не соблюдается, "не будет так, что вся российская нефть теперь будет течь в Индию". Второй страной, которая сейчас страдает из-за остановки судоходства в Ормузском проливе, является Китай. Однако у Китая есть запасы нефти.

Пиебалгс прогнозировал, что цены на энергоресурсы могут начать снижаться и в случае, если удастся реализовать предложенную президентом США Дональдом Трампом систему страхования для танкеров и судов со сжиженным газом, проходящих через Ормузский пролив. Также страны ОПЕК объявили, что увеличат добычу нефти.

"Это, конечно, не означает, что цены опустятся до уровня, который был до иранского кризиса, однако и существенно расти они не будут. Подводя итог, рост цен — это плюс для России, однако его значение не следует преувеличивать, потому что у России в этой ситуации есть и многие минусы", — сказал Пиебалгс.

Он также прогнозировал, что проблема Ормузского пролива будет решена, иначе это окажет большое влияние на мировую экономику.

Говоря же об Иране, Пиебалгс напомнил, что и до сих пор иранская нефть находилась под санкциями и перевозилась так называемым теневым флотом. Следовательно, ещё до войны иранская нефть существенно не участвовала на рынке.

"Поэтому нам нужно дождаться, когда возобновится судоходство в Ормузском проливе. На мой взгляд, и страны Персидского залива заинтересованы в том, чтобы это было решено. Если нет страхования и что-то происходит, то потери огромны. Если это будет решено и США и Израиль военным путём исключат возможность того, что Иран сможет запускать ракеты, цены должны пойти вниз", — предположил Пиебалгс.

Отвечая на вопрос, как оценивать тот факт, что ЕС заплатил за российские энергоресурсы больше, чем предоставил финансовой помощи Украине, Пиебалгс признал, что "это политика, где всегда ищется баланс", и у ЕС не было уверенности, что полностью отказаться от российских энергоресурсов возможно.

Он отметил, что лично считает, что это можно было сделать. Позитивная новость в том, что ЕС принял законы, которые прекращают любые закупки российского газа с 1 ноября 2027 года, и исключения больше не допускаются.

"Наконец это сделано в отношении газа. Закупки нефти также движутся в этом же направлении. Можно ли было сделать это раньше? Да, конечно, можно было. Однако есть очень большая разница в том, как на это смотрят страны, имеющие прямую границу с Россией, и как это воспринимают Франция или Испания, или даже Бельгия, у которых нет прямой границы с Россией. Слабость ЕС в том, что в разных странах политические приоритеты различаются, однако тот факт, что удалось принять указанные законодательные акты, является существенным фактором", — подчеркнул Пиебалгс.