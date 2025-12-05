По мнению исследователей, оценка болевого состояния у кошек представляет собой сложную задачу из-за особенностей их поведения. Для решения этой проблемы они предложили создать дополнительные методы, которые могли бы обеспечить объективность, минимизировать влияние человеческого фактора и быть применимыми к кошкам различных пород, полов, окрасов и возрастов. В этой связи ученые провели анализ эффективности ИИ в распознавании болевых симптомов у разных кошек и выяснили, какие участки на морде животного наиболее важны для корректной работы программы.

В исследовании участвовали 84 кошки с различным анамнезом. Их морды были сфотографированы на мобильный телефон, а затем опытные ветеринары, основываясь на поведении и истории болезни животных, классифицировали изображения по принципу «боль присутствует» и «боль отсутствует». Эти данные использовались для обучения модели ИИ с применением двух подходов: глубокого обучения (DL) и алгоритма оценки ориентиров (LDM), в рамках которого было создано 48 меток для анализа различных областей кошачьей мордочки, включая уши, нос, рот и глаза.

Исследователи установили, что метод LDM позволяет правильно определять наличие боли у животного в 77% случаев, в то время как DL продемонстрировал точность в 65%.

Ученые назвали полученные результаты многообещающими, однако отметили, что в реальных условиях почти 25% кошек могут испытывать боль, которая останется незамеченной. Поэтому ветеринарам необходимо дополнительно оценивать состояние животных и, в случае сомнений, назначать обезболивающие препараты.

Свою работу ученые опубликовали в журнале Scientific Reports.