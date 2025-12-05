Существует несколько важных условий, которые влияют на размер налога на недвижимое имущество (ННИ) и получение льгот, заявили Финдепартаменте Рижского самоуправления.

Сниженная ставка ННИ (0,2–0,6 % вместо стандартной в 1,5%) дает существенную экономию. Так, налог для типовой квартиры в Риге с кадастровой стоимостью в 50 тыс евро по полной ставке составит за год 750 евро. А по льготной – 150-450 евро.

Разница может составить до 600 евро, а значит есть смысл побегать по инстанциям Рижской думы. Итак, что город требует от горожан.

Во-первых, рижанам, которые хотят получать льготы по налогу на недвижимость, необходимо иметь активированный официальный e-адрес или зарегистрированный e-mail как канал связи с самоуправлением.

От требования иметь электронную почту освобождаются: пенсионеры, лица с инвалидностью I или II группы, пострадавшие и ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, малоимущие и нуждающиеся домохозяйства, политически репрессированные лица, несовершеннолетние.

Важно! Если до 1 января 2025 года у вас ещё не был зарегистрирован электронный канал связи, но вам полагаются автоматические льготы (например, для семей с детьми), вы всё ещё можете получить их за весь 2025 год, если до 15 декабря 2025 года вы зарегистрируете e-канал связи, или подадите обоснованное заявление, объясняющее, почему вы не можете этого сделать.

Бьют часы на Домской башне

Чтобы получить льготы в 2026 году, электронный канал связи должен быть зарегистрирован до 1 января 2026 года (00:00). Позднее это сделать будет нельзя.

Если у вас уже активирован официальный e-адрес, вы уже получаете уведомления по ННИ на e-mail, или на вас не распространяется это требование — никаких действий предпринимать не нужно.

Как зарегистрировать электронный канал связи?

• активировать официальный e-адрес на портале Latvija.gov.lv, • подать заявку на сайте самоуправления, • отправить подписанное заявление на e-mail Ржской думы, • подать заявление лично или по почте (адрес: ул. Терезес 5, Рига, LV-1012).

Кстати, если вы или член вашей семьи соответствуете одной из категорий льгот (например, пенсионер, лицо с инвалидностью I или II группы, ребёнок с инвалидностью и т. д.) и раньше льготы не получали, заявление можно подать до 15 декабря 2025 года. Заявление подаётся один раз — в дальнейшем его не нужно подавать повторно, если условия получения льготы не изменились.

А еще декларация нужна

Чтобы в 2026 году к вашей квартире или индивидуальному дому применили снижённую ставку, по состоянию на 1 января 2026 года (00:00) в этом объекте должна быть прописана хотя бы одна персона.

В многоквартирных домах и нежилых зданиях с функцией проживания сниженная ставка применяется на 30 кв метров на каждую прописанную персону.

Если на 1 января в недвижимости не будет прописано ни одного человека, за весь год будет применяться основная ставка 1,5 % – вместо сниженной ставка в размере 0,2–0,6 %.