Немногие блюда могут похвастаться такой же известностью, как оливье. У этого салата даже существует специальный индекс. С помощью набора ингредиентов эксперты отслеживают изменения цен на продукты питания из года в год. Как это угощение стало неотъемлемой частью праздничного стола и какие тайны оно хранит до сих пор?

Рецепт из царской эпохи

Изначальный рецепт салата, созданного Люсьеном Оливье, остается загадкой. Ресторатор так и не раскрыл, как именно его готовили в ресторане. В первых версиях блюда можно было встретить рябчиков, раковые шейки и оливки. Также встречались варианты с телячьим языком, черной икрой осетровых, отварными раками и омарами. Иными словами, на ранних этапах салат олицетворял роскошь.

Оливье после революции

Со временем оливье трансформировался в «Столичный». Это произошло благодаря Октябрьской революции и дефициту различных деликатесов. Буржуазного рябчика заменили курицей, а каперсы и пикули исключили. Зато в рецептах начали появляться зеленый горошек, колбаса и майонез.

Связывать это блюдо с новогодним столом начали после 1935 года, когда праздник официально реабилитировали. В издании «Кулинария» 1955 года предлагалось готовить салат «Столичный» из вареной или жареной домашней птицы или дичи, с раковыми шейками, маслинами и консервированным крабом. Все это заправлялось соусом «Южным», в состав которого входили ферментированная соя, протертая печень, яблочное пюре, томатная паста, растительное масло, соль, сахар, чеснок, репчатый лук, имбирь, черный перец, гвоздика, корица и вино. Такой вариант салата с пряной заправкой подойдет тем, кто устал от традиционного новогоднего меню.

Статус новогоднего блюда оливье окончательно утвердился после выхода в 1976 году фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Хотя само блюдо не упоминается по имени, оно все равно появляется в кадре. Салат готовили даже в продолжении картины. В 2007 году оливье с колбасой украшал стол у новых героев истории.

Современный салат

Сегодня каждая хозяйка готовит это блюдо по своему усмотрению. Тем не менее, в народе сложился определенный набор ингредиентов, который лег в основу индекса оливье. Традиционный рецепт наших дней включает картофель, лук, морковь, куриные яйца, консервированный горошек, соленые огурцы и вареную колбасу.

Любите эксперименты? Смешайте колбасу с мелко нарезанной курицей. Мясо с птицей сделают угощение более сытным. Вместо соленых огурцов можно использовать свежие, чтобы добавить хрустящую текстуру. Для более оригинального вкуса замените консервированный горошек на зеленый замороженный. Заправьте такой салат майонезом с добавлением лимонной цедры и сока — это придаст блюду необычный вкус.

Сметана также может стать отличной основой для заправки. Смешайте ее с соком лимона или лайма, цедрой цитрусовых, солью и черным молотым перцем. Для более пряных нот добавьте чайную ложку зерновой горчицы.

Не бойтесь экспериментировать, и пусть в этом году на вашем праздничном столе соединятся любимые традиционные вкусы с новыми освежающими акцентами!