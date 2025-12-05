День известного во всем мире торта Захер отмечается 5 декабря. Эта дата выбрана не случайно, ведь именно в этот день родился Франц Захер, который первым создал рецепт этого кондитерского шедевра.

Торт Захер выделяется своим утонченным и сдержанным декором, разнообразием текстур, насыщенным шоколадным вкусом и легким фруктовым ароматом. История его возникновения столь же захватывающая, как и многовековая судьба рецепта.

В 1832 году 16-летний Франц Захер был учеником кондитера в поместье министра иностранных дел Австрийской империи Клеменса Меттерниха. В день приезда важной делегации шеф-повар заболел, и молодому ученику поручили приготовить десерт для почетных гостей.

«О, только бы он не опозорил меня сегодня вечером!», – именно эти слова австрийского министра Меттерниха стали началом сладкой истории. В тот день все были в напряжении, но десерт оправдал ожидания. Спустя почти два века торт стал национальным блюдом Австрии, как сообщается на официальном сайте отеля «Захер».

Тем не менее, слава к кондитерскому изделию пришла не сразу. После приема, на котором десерт произвел впечатление, о нем забыли на долгие годы. Рецепт вновь представил миру Эдуард, сын Франца Захера. Он доработал торт, работая в известной венской кондитерской «Демель». Позже Эдуард открыл собственный отель «Захер», где начал подавать одноименный торт. В итоге в середине ХХ века начались судебные разбирательства между кондитерской «Демель» и отелем «Захер» за права на десерт. Только в 1963 году было решено, что в отеле будут подавать оригинальный торт с круглой шоколадной эмблемой, а кондитерской принадлежит десерт «Eduard Sacher Torte» с треугольной эмблемой. Эксперты утверждают, что вкусы десертов схожи, однако каждый из них имеет свои уникальные оттенки.

Не каждый любитель шоколадных десертов может отправиться в Вену, чтобы попробовать Захер. Разнообразные версии знаменитого торта можно найти в разных странах мира. Даже на родине популярного десерта каждый кондитер готовит Захер по-своему, а рецепт хранит в секрете.

Известно, что классический «Захер» состоит из шоколадного бисквита и прослойки из абрикосового конфитюра. Сверху и по бокам он покрыт шоколадной глазурью, а подают его со взбитыми, но не сладкими сливками.