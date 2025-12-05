Рисовая мука является превосходной альтернативой традиционной пшеничной. Она может использоваться для выпечки, включая тесто для пиццы, пельменей и блинов. Кроме того, рис не вызывает аллергии, и мука на его основе рекомендована для людей с непереносимостью глютена. Но самое главное — рисовую муку легко сделать самостоятельно в домашних условиях.

Пищевая ценность и полезные свойства

В 100 г рисовой муки содержится:

354 ккал

81 г углеводов

5,5 г белков

0,8 г жиров

Для сравнения, энергетическая ценность пшеничной муки немного отличается:

334 ккал

70 г углеводов

10 г белков

1 г жиров

Рисовая мука является источником растительных белков в легко усваиваемой форме. Она немного более калорийна, чем пшеничная, но не содержит глютен, что особенно важно для людей с его непереносимостью.

Рис богат клетчаткой, цинком, витаминами группы B и натрием. Поэтому рисовая мука полезна для здоровья желудочно-кишечного тракта, способствует хорошему пищеварению и укрепляет иммунную систему. Однако стоит отметить, что у нее высокий гликемический индекс, поэтому при сахарном диабете следует быть осторожными.

Также важно помнить, что рис может накапливать мышьяк. Поэтому, например, детям до года не рекомендуется давать рисовое молоко. Тем не менее, отваренный рис и мука, приготовленная определенным образом, безопасны. Рис ценен тем, что редко вызывает аллергию, поэтому может быть включен в рацион всей семьи, включая детей старше 6 месяцев.

Чтобы удалить накопленный мышьяк из риса, достаточно замочить его в воде на 5–7 минут, затем промыть до прозрачной воды и только после этого использовать в приготовлении пищи.

Ингредиенты для приготовления рисовой муки в домашних условиях

Для получения муки вам понадобится только рис — больше ничего. В составе даже покупной муки должен быть лишь один ингредиент. Да, альтернативы обычной муке встречаются часто. Рисовую муку можно найти в любом крупном супермаркете. Но зачем покупать, если ее можно сделать самостоятельно? Это не только разнообразит вашу гастрономическую рутину, но и позволит попробовать несколько рецептов, упомянув, что мука была смолота вами.

Если вы не уверены, где использовать рисовую муку, вот несколько идей. Ее можно смешивать с пшеничной (примерно 1/10 часть от общего объема) при выпечке хлеба, использовать как основу для кляра, замешивать тесто для пиццы или блинов, готовить безглютеновые завтраки — такие как банановые вафли или оладьи, загущать крем-супы и соусы. Единственный нюанс — рисовая мука легко впитывает влагу, поэтому важно правильно ее хранить. Но об этом позже.

Из какого риса готовят рисовую муку

Обычно рисовую муку изготавливают из белого круглозерного риса, но никто не ограничивает ваше желание экспериментировать. Для муки подойдет и сорт «жасмин», хотя он и дороже, а также бурый рис и длиннозерный. Вы можете смешивать разные виды риса в поисках идеального вкуса и текстуры. Однако мука из белого круглозерного риса считается классикой. Она получается легкой, воздушной и нейтральной по вкусу, что позволяет использовать ее в большом количестве рецептов. Кроме того, в этом зерне больше крахмала, что делает муку клейкой, что важно для выпечки и японских десертов моти.

Как приготовить рисовую муку

Вам понадобится мощный блендер с мелкими ножами и рис. Чтобы облегчить нагрузку на технику и, как уже упоминалось, удалить мышьяк, замочите рис на 5–7 минут, а затем промойте его до прозрачной воды. Немного о том, как правильно промывать рис, мы писали здесь.

Слейте воду и разложите рис тонким слоем на полотенце. Дайте ему просохнуть — он может оставаться слегка влажным, чтобы блендеру было проще измельчать, но видимых капель воды быть не должно.

После этого начинайте перемалывать. Делайте это поэтапно, по несколько секунд: перемешивайте муку и снова включайте блендер, чтобы не пропустить ни одного зернышка. Консистенция должна напоминать порошок.

На последнем этапе муку нужно подсушить на сковороде на небольшом огне. Постоянно перемешивайте муку лопаткой и следите, чтобы она не подрумянилась — цвет должен остаться белым. Подгоревшая мука изменит вкус, и это отразится на кляре или тесте. Лишний привкус нам не нужен, верно? Подсушенную муку просейте через сито, чтобы убедиться, что не осталось плохо перемолотых крупинок. Затем ее можно упаковать для хранения.

Как сделать рисовую муку в кофемолке

Принцип приготовления ничем не отличается от описанного для блендера. Единственное отличие — для перемалывания используйте кофемолку. Она подходит в тех случаях, когда вам нужна небольшая порция рисовой муки. В противном случае процесс может затянуться, так как в кофемолку не поместится много риса — ее чаша вмещает примерно 40–50 г кофейных зерен.

Как хранить рисовую муку

Для хранения рисовой муки необходимо найти темное, сухое и прохладное место — в таких условиях она будет храниться дольше. Влага и насекомые — главные враги, поэтому продукт нужно защищать от них. Оптимальная температура хранения составляет около 10 градусов, но и при комнатной температуре муку можно хранить. Обязательно переложите ее в плотно закрывающуюся емкость — например, в контейнер.

Можно ли заменить рисовую муку чем-то другим

Рисовая мука уже является альтернативой пшеничной. Но если вы все же хотите ее заменить, в первую очередь нужно задать себе вопрос: «Почему?» Если причина в непереносимости глютена, обратите внимание на кукурузную, гречневую или льняную муку. Учтите, что у каждой муки свой характерный вкус, который не исчезнет после термической обработки. Если вам важна польза, попробуйте цельнозерновую или овсяную муку. Однако в овсяной муке содержится глютен. И не стоит ожидать, что на основе такой муки получатся пышные булочки. Миндальная и кокосовая мука подойдут для гурманов и могут использоваться для особых десертов.