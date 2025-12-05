Baltijas balss logotype
Исследования показали, как тихоходки находят своих партнеров

В мире животных
Дата публикации: 05.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Исследования показали, как тихоходки находят своих партнеров

Финские ученые впервые раскрыли секреты поиска партнеров тихоходками — удивительными существами, способными выживать в самых экстремальных условиях. Ключевую роль в этом процессе играют привлекательные запахи самок.

 

Самцы тихоходок практически не отличаются друг от друга, что долгое время затрудняло исследователям понимание их методов поиска партнеров для спаривания. Ранее выдвигалась гипотеза о том, что эти животные привлекают друг друга с помощью определенных химических сигналов. Теперь команда ученых из Университета Йювяскюля в Финляндии решила проверить эту гипотезу.

Поиск партнера в водной среде

В новом исследовании, опубликованном в журнале The Journal of Experimental Biology, ученые провели эксперименты с видом тихоходок, известным как Macrobiotus polonicus.

Они создали «арену» из трех камер, заполненных водой, и поместили туда тихоходок. В одну камеру поместили самца, в другую — самку, а в центральную — третью тихоходку (самца или самку). Затем исследователи фиксировали поведение животного в центре.

Спустя несколько часов наблюдений ученые заметили, что самцы в центральной камере постоянно пытались добраться до самки, игнорируя другого самца. Самки, в свою очередь, ощущали запахи обоих полов, но не проявляли такой же настойчивости в стремлении к самцам. Ученые предполагают, что именно самка тихоходки выделяет запах, который привлекает самца.

Поиск партнера вне воды

В следующем эксперименте ученые решили выяснить, могут ли тихоходки следовать по химическому следу в неводной среде. Для этого они заполнили арену агаром, желеобразным веществом.

На этот раз ни самцы, ни самки не смогли найти противоположный пол, однако самцы часто меняли направление движения и приближались к самкам после случайных встреч с ними. Это свидетельствует о том, что животные способны улавливать химические сигналы только в водной среде.

Кстати, ранее исследователи выяснили, как этим крайне медленным и крошечным существам удается преодолевать большие расстояния. Оказывается, они умеют «путешествовать автостопом» на улитках.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

