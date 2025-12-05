Стоматологи все чаще обращаются к костям крупного рогатого скота (КРС) для создания костных трансплантатов, необходимых при установке зубных имплантов. Эксперты утверждают, что коровы, выращенные в Австралии, являются наилучшим вариантом, поскольку эта страна свободна от губчатой энцефалопатии КРС, сообщает The Guardian.

Костная пластика представляет собой хирургическую процедуру, при которой отсутствующая твердая ткань челюсти заменяется донорской или искусственной костью, создавая тем самым более надежную основу для установки зубных имплантов. Традиционно для этих целей использовались кости доноров-людей, однако в последнее время наблюдается растущее использование синтетических материалов и ксенотрансплантатов, то есть органов животных, предназначенных для пересадки человеку.

По словам президента Австралийской стоматологической ассоциации Скотта Дэвиса, пациенты предпочитают использовать материал, полученный от КРС, нежели от других людей. Кроме того, было установлено, что такие трансплантаты хорошо приживаются.

Специалисты считают, что кости австралийских коров являются наиболее подходящими для стоматологических нужд, так как в этой стране не зарегистрировано ни одного случая губчатой энцефалопатии КРС. Как сообщает издание, животные, предназначенные для этих целей, проходят регулярные ветеринарные осмотры, а убой осуществляется на сертифицированных предприятиях. Костный материал затем отправляется в Швейцарию, где он подвергается высокотемпературной обработке, специальной очистке и стерилизации. Полученный продукт может быть использован в стоматологии для создания каркаса, вокруг которого формируется собственная костная ткань пациента, необходимая для установки титанового имплантата.