Эпидемиологи предупреждают выезжающих из Латвии: в ЕС обнаружена опасная болезнь – десятки людей уже расстались с жизнью 1 5078

Наша Латвия
Дата публикации: 05.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Эпидемиологи предупреждают выезжающих из Латвии: в ЕС обнаружена опасная болезнь – десятки людей уже расстались с жизнью

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Латвии сообщил порталу bb.lv, что в ряде европейских странах зафиксирована вспышек гепатита A. Зафиксированы десятки случаев гибели людей.

В связи с этим ЦПКЗ призывает путешественников соблюдать осторожность.

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в 2025 году в странах Европейского Союза и Европейской экономической зоны зарегистрировано более 6000 случаев гепатита A, из которых 39 закончились летально.

Значительная часть случаев выявлена в Чехии и Венгрии, а также в Словакии и Австрии. В Чехии заболеваемость чаще всего регистрируется в Праге, Центральной Богемии и Моравско-Силезском регионе. Это крупнейшая вспышка гепатита A в стране за последние 40 лет. В Венгрии больше всего случаев зарегистрировано в Будапеште и его окрестностях.

Последняя крупная вспышка гепатита A в Латвии была зарегистрирована в 2008–2009 годах, когда заболело 5107 человек, а 26 скончались.

В преддверии рождественских праздников и учитывая неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в некоторых странах Европы, ЦПКЗ призывает путешественников быть осторожными и соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать заражения гепатитом A. Всем, кто не имеет иммунитета против гепатита A (не болел и/или не был вакцинирован), следует особенно тщательно избегать контактов с потенциально заражёнными людьми, небезопасных продуктов (например, термически необработанных морепродуктов) и небезопасной воды, а также соблюдать правила личной гигиены — часто и тщательно мыть руки.

#медицина #эпидемия #Латвия #путешествия #безопасность #профилактика #вакцинация #здоровье
  • Мп
    Мимо проходил
    5-го декабря

    Будни "райского сада", про который так красиво говорил Боррель.

    75
    8

