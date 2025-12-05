В связи с этим ЦПКЗ призывает путешественников соблюдать осторожность.

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в 2025 году в странах Европейского Союза и Европейской экономической зоны зарегистрировано более 6000 случаев гепатита A, из которых 39 закончились летально.

Значительная часть случаев выявлена в Чехии и Венгрии, а также в Словакии и Австрии. В Чехии заболеваемость чаще всего регистрируется в Праге, Центральной Богемии и Моравско-Силезском регионе. Это крупнейшая вспышка гепатита A в стране за последние 40 лет. В Венгрии больше всего случаев зарегистрировано в Будапеште и его окрестностях.

Последняя крупная вспышка гепатита A в Латвии была зарегистрирована в 2008–2009 годах, когда заболело 5107 человек, а 26 скончались.

В преддверии рождественских праздников и учитывая неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в некоторых странах Европы, ЦПКЗ призывает путешественников быть осторожными и соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать заражения гепатитом A. Всем, кто не имеет иммунитета против гепатита A (не болел и/или не был вакцинирован), следует особенно тщательно избегать контактов с потенциально заражёнными людьми, небезопасных продуктов (например, термически необработанных морепродуктов) и небезопасной воды, а также соблюдать правила личной гигиены — часто и тщательно мыть руки.