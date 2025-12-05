Если человек следит за здоровьем или страдает от гипертонии, ему стоит задуматься о сокращении в рационе натрия. Соль содержится почти во всех продуктах – от хлеба до соусов. Еда может быть вкусной и без нее, если правильно подобрать замену.
Переизбыток натрия связан с высоким давлением, перегрузкой почек и раздражением пищеварительного тракта. Если снизить потребление соли, можно улучшить работу сердца, уменьшить риск инсульта и нормализовать общее состояние организма.
Отказ от нее не означает, что блюда будут безвкусными. Существует множество способов сделать их ароматными и яркими – от специй до свежих трав. Можно экспериментировать, создавать собственные смеси – сухие или в виде соусов и маринадов.
Во время приготовления попробуйте добавить такие ингредиенты:
-
Базилик и орегано – идеально подходят для соусов и овощей.
-
Тимьян и розмарин – дополняют мясо и запеченный картофель.
-
Тмин, паприка, куркума – придают глубину супам и рису.
-
Цитрусовые – сок, цедра лимона или лайма освежают салаты и маринады.
-
Чеснок и лук – составляют ароматную основу блюда.
-
Имбирь – для легкой пикантности и сладости.
-
Перец чили – добавляет остроты и поддерживает иммунитет.
Существуют заменители соли на основе калия. Они сохраняют вкус, но подходят не всем, есть противопоказания для людей с почечными нарушениями. Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом.
Даже если хозяйка не досаливает еду, более 70% натрия поступает из готовых продуктов. Необходимо читать этикетки, выбирать варианты, имеющие пометки: «без соли», «низкое содержание натрия». Помните, что указанное количество относится к одной порции.
Больше всего соли имеют следующие продукты:
-
Замороженные полуфабрикаты.
-
Консервы и соленья.
-
Сыры.
-
Ветчина и колбасы.
-
Хлеб и выпечка.
-
Соусы и заправки.
-
Газированные напитки.
-
Пицца.
-
Консервированные супы.
-
Бутерброды с соусами и сыром.
-
Куриные полуфабрикаты.
Для здоровья безопасны натуральные продукты с минимальным количеством натрия:
-
Свежие овощи и фрукты.
-
Цельнозерновые крупы.
-
Нежирное мясо, рыба и птица.
-
Бобовые, орехи и семечки.
-
Яйца.
-
Нежирные молочные продукты.
Именно они составляют основу диеты DASH, разработанной для больных гипертонией.
Оставить комментарий