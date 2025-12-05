Если человек следит за здоровьем или страдает от гипертонии, ему стоит задуматься о сокращении в рационе натрия. Соль содержится почти во всех продуктах – от хлеба до соусов. Еда может быть вкусной и без нее, если правильно подобрать замену.

Переизбыток натрия связан с высоким давлением, перегрузкой почек и раздражением пищеварительного тракта. Если снизить потребление соли, можно улучшить работу сердца, уменьшить риск инсульта и нормализовать общее состояние организма.

Отказ от нее не означает, что блюда будут безвкусными. Существует множество способов сделать их ароматными и яркими – от специй до свежих трав. Можно экспериментировать, создавать собственные смеси – сухие или в виде соусов и маринадов.

Во время приготовления попробуйте добавить такие ингредиенты:

Базилик и орегано – идеально подходят для соусов и овощей.

Тимьян и розмарин – дополняют мясо и запеченный картофель.

Тмин, паприка, куркума – придают глубину супам и рису.

Цитрусовые – сок, цедра лимона или лайма освежают салаты и маринады.

Чеснок и лук – составляют ароматную основу блюда.

Имбирь – для легкой пикантности и сладости.

Перец чили – добавляет остроты и поддерживает иммунитет.

Существуют заменители соли на основе калия. Они сохраняют вкус, но подходят не всем, есть противопоказания для людей с почечными нарушениями. Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Даже если хозяйка не досаливает еду, более 70% натрия поступает из готовых продуктов. Необходимо читать этикетки, выбирать варианты, имеющие пометки: «без соли», «низкое содержание натрия». Помните, что указанное количество относится к одной порции.

Больше всего соли имеют следующие продукты:

Замороженные полуфабрикаты.

Консервы и соленья.

Сыры.

Ветчина и колбасы.

Хлеб и выпечка.

Соусы и заправки.

Газированные напитки.

Пицца.

Консервированные супы.

Бутерброды с соусами и сыром.

Куриные полуфабрикаты.

Для здоровья безопасны натуральные продукты с минимальным количеством натрия:

Свежие овощи и фрукты.

Цельнозерновые крупы.

Нежирное мясо, рыба и птица.

Бобовые, орехи и семечки.

Яйца.

Нежирные молочные продукты.

Именно они составляют основу диеты DASH, разработанной для больных гипертонией.