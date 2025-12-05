Baltijas balss logotype
Здоровое питание: как придать вкус еде без соли

Люблю!
Дата публикации: 05.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Здоровое питание: как придать вкус еде без соли

Если человек следит за здоровьем или страдает от гипертонии, ему стоит задуматься о сокращении в рационе натрия. Соль содержится почти во всех продуктах – от хлеба до соусов. Еда может быть вкусной и без нее, если правильно подобрать замену.

Переизбыток натрия связан с высоким давлением, перегрузкой почек и раздражением пищеварительного тракта. Если снизить потребление соли, можно улучшить работу сердца, уменьшить риск инсульта и нормализовать общее состояние организма.

Отказ от нее не означает, что блюда будут безвкусными. Существует множество способов сделать их ароматными и яркими – от специй до свежих трав. Можно экспериментировать, создавать собственные смеси – сухие или в виде соусов и маринадов.

Во время приготовления попробуйте добавить такие ингредиенты:

  • Базилик и орегано – идеально подходят для соусов и овощей.

  • Тимьян и розмарин – дополняют мясо и запеченный картофель.

  • Тмин, паприка, куркума – придают глубину супам и рису.

  • Цитрусовые – сок, цедра лимона или лайма освежают салаты и маринады.

  • Чеснок и лук – составляют ароматную основу блюда.

  • Имбирь – для легкой пикантности и сладости.

  • Перец чили – добавляет остроты и поддерживает иммунитет.

Существуют заменители соли на основе калия. Они сохраняют вкус, но подходят не всем, есть противопоказания для людей с почечными нарушениями. Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Даже если хозяйка не досаливает еду, более 70% натрия поступает из готовых продуктов. Необходимо читать этикетки, выбирать варианты, имеющие пометки: «без соли», «низкое содержание натрия». Помните, что указанное количество относится к одной порции.

Больше всего соли имеют следующие продукты:

  • Замороженные полуфабрикаты.

  • Консервы и соленья.

  • Сыры.

  • Ветчина и колбасы.

  • Хлеб и выпечка.

  • Соусы и заправки.

  • Газированные напитки.

  • Пицца.

  • Консервированные супы.

  • Бутерброды с соусами и сыром.

  • Куриные полуфабрикаты.

Для здоровья безопасны натуральные продукты с минимальным количеством натрия:

  • Свежие овощи и фрукты.

  • Цельнозерновые крупы.

  • Нежирное мясо, рыба и птица.

  • Бобовые, орехи и семечки.

  • Яйца.

  • Нежирные молочные продукты.

Именно они составляют основу диеты DASH, разработанной для больных гипертонией.

