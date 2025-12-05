Зима — время соблазнов: меньше свежих фруктов и овощей, больше калорийных блюд, снижение физической активности. Но даже в холодное время года можно держать вес под контролем, если следовать простым рекомендациям специалистов.

Почему зимой вес растёт

В холодное время года люди едят примерно на 7% больше. Исторически это связано с генетикой: пища помогала сохранять тепло. Осенью и зимой предки накапливали запасы энергии для морозов. Сегодня привычки сохранились, хотя прямой необходимости в этом нет.

Кроме того, зимой снижается активность: холод, дождь и снег заставляют оставаться дома, меньше гулять и чаще использовать транспорт. Короткий световой день и нехватка солнечного света могут вызвать зимнюю депрессию, что подталкивает к перееданию и сладким перекусам.

Основные правила сохранения фигуры

Современные условия делают зимние «запасы энергии» ненужными. Чтобы не набирать лишние килограммы, полезно соблюдать несколько правил.

1. Ешьте тёплую пищу

Отдавайте предпочтение горячим или тёплым блюдам и избегайте холодных закусок.

2. Не пропускайте приёмы пищи

Завтрак должен быть плотным — он даёт энергию на утро и помогает избежать вредных перекусов. Ужин тоже обязателен, но завершайте его за 2-3 часа до сна.

3. Отдавайте предпочтение полезным продуктам

Каши, богатые клетчаткой и витаминами, нежирное мясо (телятина, индейка, говядина), сезонные овощи (капуста, редька, репа, тыква), рыба, морепродукты, яйца и молочные продукты помогут сохранить тепло и энергию, не откладывая лишние килограммы.

4. Поддерживайте физическую активность

Даже в холодное время года гуляйте, бегайте или делайте домашние упражнения (беговая дорожка, велотренажер, скакалка, степ-платформа).

5. Пейте достаточно воды

Вода уменьшает чувство голода, помогает обмену веществ и выведению токсинов. Рекомендуемая норма — 30 мл на 1 кг веса (при отсутствии противопоказаний).

6. Используйте прохладу для сжигания калорий

Температура в помещении ниже 18°С стимулирует организм сжигать жир для согрева — лишние килограммы уходят естественно.

Следуя этим простым правилам, можно легко контролировать вес и сохранять фигуру даже зимой.

Источник: vesti-yamal