6 декабря в православных храмах отмечают память двух святых – Митрофана Воронежского и Александра Невского. В народном календаре этот день называется Митрофановым. В старину в это время искали защиту от врагов и гадали о том, каким будет начало лета.

Митрофан Воронежский

Митрофан Воронежский, живший в XVII-XVIII веках, родился в благополучной семье, рано женился и воспитал сына. Однако, когда ему исполнилось 40 лет, его жена внезапно заболела и скончалась. Овдовев, Митрофан ушел в Золотниковскую пустынь и принял постриг.

В дальнейшем он стал настоятелем этой обители, а позже – епископом Воронежским. Известно, что он активно боролся со старообрядчеством, сделал много для укрепления позиций православной церкви и выступал за повышение нравственного уровня духовенства. Епископ поддерживал Петра Первого, который открыл в Воронеже корабельную верфь, где строились суда для нового российского флота.

Фото: culture.ru

Александр Невский

6 декабря православный народ также вспоминает другого святого – благоверного князя Александра Невского, который жил в XIII веке и стал символом русского национального героизма. Он был выдающимся воином, стратегом и защитником православной веры из рода Рюриковичей.

Имя Александр, которым он гордился, было выбрано не случайно. Родители назвали его в честь великого Александра Македонского. Александр Невский не потерпел ни одного поражения в бою. В возрасте всего 19 лет он одержал знаковую победу в Невской битве, что позволило сохранить берега Финского залива. Именно тогда его стали называть Невским.

Жизнь князя была насыщенной, но короткой. Он скончался в 42 года, будучи выдающимся полководцем, политиком, философом и дипломатом, и был канонизирован православной церковью.

Народный календарь: Митрофанов день

В Митрофанов день устраивались празднования. Хотя в это время продолжался Рождественский пост, люди позволяли себе немного развлечений. Шумных гуляний не было, но катания на санях пользовались популярностью. Накануне прокладывали санные пути и устанавливали вехи. А в сам день Митрофана садились на сани и отправлялись в путь, чтобы проверить, хороша ли дорога и продержится ли она до весны.

В это время пекли постные пироги с капустой, картошкой или грибами. Собирались с родственниками, соседями и друзьями, ели, пили травяной чай и обсуждали планы. Мужчины специально к Митрофанову дню варили пиво, хотя не увлекались им – все-таки был пост.

Митрофанов день: что нужно сделать

Церковный праздник начинался с посещения храма. В этот день было принято просить защиты от врагов, поминать павших воинов и гадать о том, как идут дела у родных, живы ли они.

Для этого пекли специальный хлеб. Выпекали три булки, в одну из которых клали крест. Когда хлеб был готов, булки меняли местами, чтобы невозможно было определить, в какой из них находится крест, а затем раскладывали их в разных местах. Одну ставили на порог, другую – на лавку, третью – на полку возле икон.

Если булка с крестом находилась возле порога, радовались, так как это означало, что мужчину, призванного на военную службу, скоро отпустят домой.

Согласно поверьям, в Митрофанов день следовало тщательно причесать волосы. Если этого не сделать, в жизни и в голове может возникнуть беспорядок.

Митрофанов день: народные приметы

Народ знал: если в Митрофанов день на небе мало облаков, в ближайшие дни будет ясная и очень холодная погода. Если облаков много – к метели. Сильный ветер и снегопад предвещали сырое и ветреное начало лета.

Митрофанов день: что нельзя делать

Наши предки знали, что Митрофанов день не терпит суеты, скандалов и болтунов. В это время старались действовать медленно, не повышая голос и сдерживая негативные эмоции. Лишние разговоры не приветствовались, так как они могли отпугнуть удачу. Поэтому рот старались держать на замке.

Чтобы избежать конфликтов, старались не встречаться с недругами и завистниками. Опасались давать деньги в долг, так как знали: есть вероятность, что они не вернутся к прежнему хозяину.