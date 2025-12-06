Baltijas balss logotype
Действительно ли у людей, не употребляющих мясо, отсутствует запах пота? 0 136

Дом и сад
Дата публикации: 06.12.2025
BB.LV
Запах есть, но он менее выражен.

 

Это утверждение основывается на исследовании, проведенном чешскими антропологами в 2006 году. Согласно их данным, запах пота у мужчин, которые в течение двух недель воздерживались от мяса, стал более приятным и менее резким по сравнению с тем, когда они ели мясо.

Выводы были сделаны на основе оценок экспертов — женщин, не знакомых с участниками исследования. Механизмы, объясняющие этот эффект, не были изучены. Можно предположить, что отказ от мяса замедляет обмен азота (продукты которого играют важную роль в формировании запаха пота) или изменяет состав микрофлоры на коже.

В любом случае, речь шла лишь о значительном снижении интенсивности, поэтому утверждение о том, что «не пахнет», является явным преувеличением.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
