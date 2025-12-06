Baltijas balss logotype
Как правильно питаться, чтобы сбросить вес: четыре ленивых способа не набирать лишние килограммы зимой 0 182

Еда и рецепты
Дата публикации: 06.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно питаться, чтобы сбросить вес: четыре ленивых способа не набирать лишние килограммы зимой

Зимой многие стремятся к уюту и теплу, поэтому интенсивные тренировки и строгие диеты подходят не всем. Простые и комфортные привычки, способствующие снижению калорий зимой, предложила диетолог и сертифицированный специалист по спортивному питанию Эми Гудсон. Она уверена, что некоторые пищевые привычки могут оказать положительное влияние, если их придерживаться ежедневно.

 

Горячие напитки

К примеру, диетолог рекомендует чаще употреблять горячие напитки.

«Вы можете завернуться в плед и наслаждаться любимым напитком. Лучше всего, если это будет травяной чай или тёплая вода с лимоном. Зимой они помогут контролировать аппетит и поддерживать уровень жидкости в организме. Их можно пить часто, но не забывайте и о простой воде», — объясняет Эми Гудсон.

Овощные супы

Специалист советует начинать каждый приём пищи с лёгкого овощного супа. Он поможет насытиться и уменьшить количество потребляемой пищи. При этом низкокалорийный суп не повредит фигуре, а его тепло согреет и придаст сил, сообщает издание SHE FINDS.

Завтраки с высоким содержанием белка

Эми Гудсон подчеркивает, что завтракать необходимо обязательно.

«Не просто перекусывать утром, а устраивать полноценный приём пищи. Это должен быть завтрак, богатый белками, который поможет быстрее насытиться и дольше не испытывать голод», — говорит специалист по здоровому питанию.

Сезонные фрукты и овощи

Она также рекомендует обращать внимание на сезонные продукты. Зимние фрукты и овощи, богатые клетчаткой — брюссельская капуста, сладкий картофель и цитрусовые — обеспечат необходимыми питательными веществами и антиоксидантами, которые помогут противостоять болезням в зимние месяцы.

Кроме того, стоит принимать витамин D, а из психологических приемов диетолог предлагает контролировать порции, используя тарелки меньшего размера.

Эми Гудсон добавляет, что эти полезные привычки будут особенно эффективны в сочетании с небольшой физической активностью. Например, можно прогуляться по снегу. На свежем воздухе даже самые лёгкие упражнения могут удивить отличными результатами, особенно если практиковать их регулярно.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

