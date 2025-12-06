Авокадо — это фрукт, который требует особого подхода к хранению. Он может долго оставаться «твердым», а затем неожиданно переспеть. Известный шеф-повар Константин Ивлев поделился методом, который поможет сделать авокадо мягким всего за 5 минут.

Существует множество рекомендаций по выбору авокадо, но всегда есть вероятность приобрести переспелый фрукт. Иногда хозяйки предпочитают покупать более зеленые плоды, чтобы не рисковать. Бывает, что авокадо покупают про запас, а иногда на прилавках просто нет зрелых экземпляров. В любом случае, каждый любитель авокадо может столкнуться с ситуацией, когда дома оказывается твердый фрукт, а через час ожидаются гости.

Известный шеф-повар Константин Ивлев считает, что в такой ситуации нет ничего критичного.

«Если у вас есть «дубовое» авокадо, поставьте кастрюлю с водой на огонь, полностью очистите его от кожуры и опустите половинки фрукта в кипящую воду, добавив туда кусочек лимона. Через пару минут выньте и переложите в холодную воду», — делится шеф-повар.

Он утверждает, что авокадо не изменит цвет, не потеряет свой вкус и не испортится, однако не рекомендует держать его в холодной воде дольше 5 минут.

У Ивлева есть и секрет естественного способа дозревания плодов. Авокадо нужно завернуть в газету и оставить на несколько дней при комнатной температуре. По словам повара, газетная бумага сохранит необходимую влажность и создаст оптимальные условия для дозревания. Через несколько дней, максимум через неделю, фрукт следует проверить на мягкость. Если он достаточно мягкий, его можно чистить и добавлять в любимые блюда.