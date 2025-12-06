Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как быстро сделать авокадо мягким за 5 минут 0 200

Еда и рецепты
Дата публикации: 06.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как быстро сделать авокадо мягким за 5 минут

Авокадо — это фрукт, который требует особого подхода к хранению. Он может долго оставаться «твердым», а затем неожиданно переспеть. Известный шеф-повар Константин Ивлев поделился методом, который поможет сделать авокадо мягким всего за 5 минут.

 

Существует множество рекомендаций по выбору авокадо, но всегда есть вероятность приобрести переспелый фрукт. Иногда хозяйки предпочитают покупать более зеленые плоды, чтобы не рисковать. Бывает, что авокадо покупают про запас, а иногда на прилавках просто нет зрелых экземпляров. В любом случае, каждый любитель авокадо может столкнуться с ситуацией, когда дома оказывается твердый фрукт, а через час ожидаются гости.

Известный шеф-повар Константин Ивлев считает, что в такой ситуации нет ничего критичного.

«Если у вас есть «дубовое» авокадо, поставьте кастрюлю с водой на огонь, полностью очистите его от кожуры и опустите половинки фрукта в кипящую воду, добавив туда кусочек лимона. Через пару минут выньте и переложите в холодную воду», — делится шеф-повар.

Он утверждает, что авокадо не изменит цвет, не потеряет свой вкус и не испортится, однако не рекомендует держать его в холодной воде дольше 5 минут.

У Ивлева есть и секрет естественного способа дозревания плодов. Авокадо нужно завернуть в газету и оставить на несколько дней при комнатной температуре. По словам повара, газетная бумага сохранит необходимую влажность и создаст оптимальные условия для дозревания. Через несколько дней, максимум через неделю, фрукт следует проверить на мягкость. Если он достаточно мягкий, его можно чистить и добавлять в любимые блюда.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как приготовить рисовую муку в домашних условиях
Изображение к статье: Способы сушки бананов в домашних условиях
Изображение к статье: Как выбрать вино для глинтвейна и какие сорта подойдут?
Изображение к статье: Каковы риски употребления кориандра?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Действительно ли хозяйственное мыло — лучший выбор для мытья рук?
Дом и сад
Изображение к статье: Как правильно питаться, чтобы сбросить вес: четыре ленивых способа не набирать лишние килограммы зимой
Еда и рецепты
Изображение к статье: Шеф-повар назвал блюдо, которое не стоит заказывать в ресторане
Еда и рецепты
Изображение к статье: Действительно ли у людей, не употребляющих мясо, отсутствует запах пота?
Дом и сад
Изображение к статье: Митрофанов день: почему 6 декабря следует сохранять молчание
Дом и сад
Изображение к статье: Почему люди не доживают до 200 лет и теряют зубы раньше времени — исследование
В мире животных
Изображение к статье: Действительно ли хозяйственное мыло — лучший выбор для мытья рук?
Дом и сад
Изображение к статье: Как правильно питаться, чтобы сбросить вес: четыре ленивых способа не набирать лишние килограммы зимой
Еда и рецепты
Изображение к статье: Шеф-повар назвал блюдо, которое не стоит заказывать в ресторане
Еда и рецепты

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео