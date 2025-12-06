Депутаты в Сейме «домучили» бюджет-2026 и пакет законопроектов к нему. А что дальше? Будет ли правительство решать остальные не менее, а даже более важные проблемы и вызовы?

И вообще будет ли у нас после бюджета правительство Силини или… случится «ожидаемый» правительственный кризис и хаос во власти станет еще более долгим и глубоким? На эти вопросы ответа нет. В ожидании ответов проанализируем ситуацию, в которой находится Латвия — в контексте «промежуточных» (а может уже и окончательных) итогов работы правительства Эвики Силини.

Умение брать в долг

По поводу бюджета следующего года мы высказывались уже неоднократно, поэтому подведем краткие итоги. Первое — бюджет-2026 закрепил курс всех последних правительств Латвии… на жизнь взаймы — темпы заимствования таковы, что могут позавидовать даже те латвийцы, которые «не страдают» финансовой грамотности и набрали неимоверное количество кредитов. По самым оптимистическим прогнозам, к 2028-му году объем внешнего долга приблизится к 55% от ВВП! Уже в следующем году за обслуживание долга Латвия будет платить почти 700 миллионов евро, а к 2030-му году ежегодно на обслуживание долга будет тратиться более 1 миллиарда евро!

Никаких радикальных сокращений административных расходов не произошло, более того — бюджет не предусматривает ни замораживания роста зарплат в госуправлении, ни даже установления потолка роста зарплат. Впрочем, установленный в этом году потолок — в пределах 2,6%, — все равно не работает: в реальности в бюджетных учреждениях расходы на вознаграждения выросли почти на 7%!

Запланированные расходы в бюджете-2026 превышают возможные доходы почти на 2 миллиарда евро! Самое печальное, что в ходе обсуждения бюджета — и в правительстве, и в комиссиях Сейма, — не прозвучало предложений о том, а как собственно мы будем зарабатывать, как, за счет чего, будут расти доходы бюджета. Если только за счет повышения отдельных налогов, акцизов и пошлин, то практика показала, что такая система не работает — резкое повышение в этом году ставки налога на прирост капитала (25,5% вместо 20%) вызвало обратный эффект — сборы от этого вида налога только снизились!

Ломать - не строить

Созидать мы пока не научились, зато идей по разрушению у политиков — хоть отбавляй! Чего стоит «свежая» инициатива… распилить или демонтировать рельсы на российском направлении! Предлог — ликвидация железнодорожной колеи в восточном направлении улучшит нашу безопасность и потенциальному агрессору будет сложнее доставить военную технику и другие грузы. Следуя этой логике, надо разобрать или взорвать и дорожное покрытие в направлении РФ и РБ, ведь грузы, в том числе и военные, можно доставлять и фурами!

Наверное, те, кто предлагают подобную «умную» идею, совершенно не понимают, что железная дорога — это не просто «шпалы в каком-то направлении», а важные артерии, без которых не могут нормально функционировать порты. К тому же это не просто латвийская железная дорога, а транзитный коридор с Запада на Восток (а это не только и не столько Россия) и обратно. Уже не говоря о том, что все в этом мире меняется: если все-таки закончится война, в том числе и санкционная, и восстановится процесс международной торговли с участием РФ и РБ, то что мы будем делать тогда? Делегируем весь бизнес Литве и Эстонии, а сами будем дальше жить на кредиты?!

В конце концов, если события в какой-то момент пойдут по самому плохому сценарию, то опыт даже Второй мировой показывает, что железную дорогу намного проще разрушить, чем восстановить. Демонтировать те или иные участки дороги можно в кратчайшие сроки.

Забавно слушать разговоры о том, что нам теперь «широкая железнодорожная колея» не нужна, поскольку скоро будет новая колея — узкая, которая свяжет юг и запад и грузы пойдут именно в таком направлении: с запада на юг и с юга на запад. Во-первых, пока неясно, какие именно грузы мы будем возить, а во-вторых — неясно, когда Rail Baltica будет построена и сдана в эксплуатацию. Срок — 2030-ый год уже выглядит нереально.

Кстати, в Сейм поступили поправки в закон о реализации проекта века, в котором обозначены ответственные министерства за реализацию Rail Baltica и определены этапы строительства. Однако от принятия поправок деньги на этот проект в бюджете не появятся.

Провал, еще провал…

Правительство Силини за 2,5 года своей работы особую эффективность не продемонстрировало. Судите сами. Наряду с полной неспособностью эффективно контролировать и реализовывать Rail Baltica, правительству так и не удалось вывести на биржу национальную авиакомпанию, обещание активизировать в стране биржевые сделки и тем самым привлечь инвестиции так и осталось обещанием, полным фиаско завершилась и борьба правительства Силини… с повышением цен на продукты питания. «К удивлению» политиков, в условиях рыночной экономики и диктата торговых сетей правительственные «лекарства» от инфляции не работают.

Из-за разногласий внутри коалиции «замерла» реформа портов, а теперь партнеры по власти еще и разругались по вопросу о списании долгов управления Вентспилского порта…

Этот перечень «успехов» правительства Силини можно продолжать и продолжать. Но ясно одно — похвастаться исполнительной власти ЛР нечем. Ни в деле подъема экономии и увеличения бюджетных доходов, ни в деле реализации мега-проектов, ни вообще в деле созидания.

А может хватить мучиться?

«Не пора ли прекратить эту агонию», — спросите вы, имея в виду правительство Силини. Но, как показывает практика, судьба правительства мало зависит от эффективности работы правительства — она зависит от способности коалиционных партнеров… «жить дружно» и обеспечить необходимое большинство в Сейме. С этим у правительства Силини тоже большие проблемы.

Впрочем, все скоро будет ясно: после принятия бюджета, три коалиционных партии намерены сесть за стол переговоров и решить — готовы ли они дальше вместе работать или… пора прекращать мучения и позволить управлять страной другому правительству (другой правящей коалиции), ведь до выборов еще 10 месяцев.