Жизнь взаймы и «рельсовая война»: тратить и разрушать правительство ЛР научилось. А зарабатывать?

Политика
Дата публикации: 06.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Жизнь взаймы и «рельсовая война»: тратить и разрушать правительство ЛР научилось. А зарабатывать?
ФОТО: Valsts kanceleja

Депутаты в Сейме «домучили» бюджет-2026 и пакет законопроектов к нему. А что дальше? Будет ли правительство решать остальные не менее, а даже более важные проблемы и вызовы?

И вообще будет ли у нас после бюджета правительство Силини или… случится «ожидаемый» правительственный кризис и хаос во власти станет еще более долгим и глубоким? На эти вопросы ответа нет. В ожидании ответов проанализируем ситуацию, в которой находится Латвия — в контексте «промежуточных» (а может уже и окончательных) итогов работы правительства Эвики Силини.

Умение брать в долг

По поводу бюджета следующего года мы высказывались уже неоднократно, поэтому подведем краткие итоги. Первое — бюджет-2026 закрепил курс всех последних правительств Латвии… на жизнь взаймы — темпы заимствования таковы, что могут позавидовать даже те латвийцы, которые «не страдают» финансовой грамотности и набрали неимоверное количество кредитов. По самым оптимистическим прогнозам, к 2028-му году объем внешнего долга приблизится к 55% от ВВП! Уже в следующем году за обслуживание долга Латвия будет платить почти 700 миллионов евро, а к 2030-му году ежегодно на обслуживание долга будет тратиться более 1 миллиарда евро!

Никаких радикальных сокращений административных расходов не произошло, более того — бюджет не предусматривает ни замораживания роста зарплат в госуправлении, ни даже установления потолка роста зарплат. Впрочем, установленный в этом году потолок — в пределах 2,6%, — все равно не работает: в реальности в бюджетных учреждениях расходы на вознаграждения выросли почти на 7%!

Запланированные расходы в бюджете-2026 превышают возможные доходы почти на 2 миллиарда евро! Самое печальное, что в ходе обсуждения бюджета — и в правительстве, и в комиссиях Сейма, — не прозвучало предложений о том, а как собственно мы будем зарабатывать, как, за счет чего, будут расти доходы бюджета. Если только за счет повышения отдельных налогов, акцизов и пошлин, то практика показала, что такая система не работает — резкое повышение в этом году ставки налога на прирост капитала (25,5% вместо 20%) вызвало обратный эффект — сборы от этого вида налога только снизились!

Ломать - не строить

Созидать мы пока не научились, зато идей по разрушению у политиков — хоть отбавляй! Чего стоит «свежая» инициатива… распилить или демонтировать рельсы на российском направлении! Предлог — ликвидация железнодорожной колеи в восточном направлении улучшит нашу безопасность и потенциальному агрессору будет сложнее доставить военную технику и другие грузы. Следуя этой логике, надо разобрать или взорвать и дорожное покрытие в направлении РФ и РБ, ведь грузы, в том числе и военные, можно доставлять и фурами!

Наверное, те, кто предлагают подобную «умную» идею, совершенно не понимают, что железная дорога — это не просто «шпалы в каком-то направлении», а важные артерии, без которых не могут нормально функционировать порты. К тому же это не просто латвийская железная дорога, а транзитный коридор с Запада на Восток (а это не только и не столько Россия) и обратно. Уже не говоря о том, что все в этом мире меняется: если все-таки закончится война, в том числе и санкционная, и восстановится процесс международной торговли с участием РФ и РБ, то что мы будем делать тогда? Делегируем весь бизнес Литве и Эстонии, а сами будем дальше жить на кредиты?!

В конце концов, если события в какой-то момент пойдут по самому плохому сценарию, то опыт даже Второй мировой показывает, что железную дорогу намного проще разрушить, чем восстановить. Демонтировать те или иные участки дороги можно в кратчайшие сроки.

Забавно слушать разговоры о том, что нам теперь «широкая железнодорожная колея» не нужна, поскольку скоро будет новая колея — узкая, которая свяжет юг и запад и грузы пойдут именно в таком направлении: с запада на юг и с юга на запад. Во-первых, пока неясно, какие именно грузы мы будем возить, а во-вторых — неясно, когда Rail Baltica будет построена и сдана в эксплуатацию. Срок — 2030-ый год уже выглядит нереально.

Кстати, в Сейм поступили поправки в закон о реализации проекта века, в котором обозначены ответственные министерства за реализацию Rail Baltica и определены этапы строительства. Однако от принятия поправок деньги на этот проект в бюджете не появятся.

Провал, еще провал…

Правительство Силини за 2,5 года своей работы особую эффективность не продемонстрировало. Судите сами. Наряду с полной неспособностью эффективно контролировать и реализовывать Rail Baltica, правительству так и не удалось вывести на биржу национальную авиакомпанию, обещание активизировать в стране биржевые сделки и тем самым привлечь инвестиции так и осталось обещанием, полным фиаско завершилась и борьба правительства Силини… с повышением цен на продукты питания. «К удивлению» политиков, в условиях рыночной экономики и диктата торговых сетей правительственные «лекарства» от инфляции не работают.

Из-за разногласий внутри коалиции «замерла» реформа портов, а теперь партнеры по власти еще и разругались по вопросу о списании долгов управления Вентспилского порта…

Этот перечень «успехов» правительства Силини можно продолжать и продолжать. Но ясно одно — похвастаться исполнительной власти ЛР нечем. Ни в деле подъема экономии и увеличения бюджетных доходов, ни в деле реализации мега-проектов, ни вообще в деле созидания.

А может хватить мучиться?

«Не пора ли прекратить эту агонию», — спросите вы, имея в виду правительство Силини. Но, как показывает практика, судьба правительства мало зависит от эффективности работы правительства — она зависит от способности коалиционных партнеров… «жить дружно» и обеспечить необходимое большинство в Сейме. С этим у правительства Силини тоже большие проблемы.

Впрочем, все скоро будет ясно: после принятия бюджета, три коалиционных партии намерены сесть за стол переговоров и решить — готовы ли они дальше вместе работать или… пора прекращать мучения и позволить управлять страной другому правительству (другой правящей коалиции), ведь до выборов еще 10 месяцев.

#Латвия #долги #инфляция #бюджет #коалиция #реформы #правительство #экономика #Эвика Силиня #политика
Абик Элкин
Абик Элкин
(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    6-го декабря

    «Не пора ли прекратить эту агонию» -- Вопрос поставлен неправильно! Имеет ли смысл прекращать эту агонию, чтобы начинать новую - вот так должен звучать вопрос! Пока государство не обеспечит людям доступ к достойным условиям труда и такой же достойной его оплате, никакого улучшения ожидать не стоит, как бы очередное правительство не старалось!

    25
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    6-го декабря

    В настоящее время идёт деградация общества. Поэтому наивно будет думать, что новое правительство будет лучше. Хуже, да! На примере мэров города. Как только новый новый мэр, так только хуже предыдущего. Так же и здесь. Так что радуйтесь, что пока хоть, такое есть.

    45
    5
  • Д
    Дед
    Бесс Толковый
    6-го декабря

    По крайней мере лучше точно не будет. Да, и новый сейм будет такой же, то есть никакой. Не уверен, что вообще это общество может родить, что то путное.

    55
    1
