Мусорный ветер перемен: за рижскими контейнерами теперь следят через космос

Политика
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Мусорный ветер перемен: за рижскими контейнерами теперь следят через космос

На последнем в 2025 году заседании столичной мэрии одним из самых горячо обсуждавшихся вопросов стал... мусорный.

Городская власть разработала подробнейшую стратегию того, что в нашем новоязе именуется «обхозяйствованием бытовых отходов». Так или иначе, все это слишком влияет на нашу повседневность, чтобы заметать под коврик.

Через год простимся с пакетами

Сразу оговорюсь, что стараюсь быть законопослушным, биологический компостик собираю в отдельный бачок, упаковочку в мусорник побольше, а еще регулярно выношу в специальный бак неформатную – пока – для переработки – стекло. Так что не будут громко заявлять, подобно одному оппозиционному трибуну: «Я мусор не сортирую». Ну такая себе гордость – признался бы еще, что руки после туалета не моет.

В прошлом году по доступным для самоуправления данным на административной территории Риги было собрано 307 952,39 тонны бытовых отходов, из которых раздельно – 43%.

Пачка документов про отхожий промысел, к счастью, была электронной – а то бы сама являла бы собой объект для мусоросборки. Это был, что называется, пакет для пакетов – чиновники Рижской Думы расписали, что и как нам предстоит выбрасывать.

Учтем, что по пунктам 8.4.1 и 8.4.2, начиная с 1 марта 2027 года необходимо будет использовать биологически разлагающиеся мешки или повторно используемые емкости для сбора биологических отходов. Таким образом, самый распространенный на сегодня элемент сбора мусора – потертый пластиковый пакет из супермаркета, будет объявлен вне закона.

Ой, полным полна моя коробушка

С того же срока начальным временем сбора мусора устанавливается – с 5.00 до 23.00. Лично ваш автор уже несколько лет встает где-то в это время, так что ему это некритично, но, представлю себе людей, которым сон разрывает грохот и завывание мусоровоза. Очень жаль мне жителей первых этажей.

Неким утешением должен явиться срок вывоза мусора, для коего пунктом 11 установлен минимальный предел:

  • Несортированным бытовым отходам – не реже раза в 8 недель;

  • Раздельно собранным биологическим отходам – не реже раза в 4 недели;

  • Раздельно собранным отходам из стекла и легких материалов – не реже раза в 8 недель.

Разумеется, «не реже», это можно исполнять весьма вольно, т.е., продержать переполненный мусорник, к примеру, июль и август, формально не будет считаться нарушением. При этом, что парадоксально, контейнеры не допускается и переполнять – и содержимое утрамбовывать.

А как же поступать с переполненными? См. пункт 41:

«Если контейнер для несортированных бытовых отходов переполнен более чем на 15 процентов от объема контейнера или возле контейнера помещены дополнительные бытовые отходы, осуществляющее хозяйственное использование отходов лицо устанавливает дополнительный объем несортированных бытовых отходов, фотографирует и собирает их с применением платы…»

По части же отчетности перед Департаментом жилища и среды, полигон отходов «Гетлини» обязывается раз в квартал информировать Департамент жилища и среды Рижской Думы о состоянии мусорных дел в столице. Создана и специальная база данных мусора под красивым названием PARIS (Рига, как известно, маленький Париж!)

Что еще запрещается?

Правила от мэрии в п. 7.1 предполагают обсуждение проблем отходов при личных встречах «групп интересов (жителей, управляющих домами, негосударственных организаций и т.д.)», а также в социальных сетях. Думается, и печатные издания могут помочь в сложившейся ситуации.

По части запретов, мусорные правила теперь указывают на недопустимость:

  • Сжигания отходов;

  • Слива в контейнеры жидких отходов;

  • Установки контейнеров на проезжей части (кроме обочины);

  • Выбрасывания строительного мусора, песка, автомобильных покрышек, бытовой электротехники (входит в категорию опасных отходов).

Крупногабаритный мусор по заявке должен вывозиться в течение трех суток. А вот в соответствии с п. 25.15, если «констатируется, что более чем три раза в месяц контейнеры несортированных бытовых отходов заполнены менее чем на 50 процентов», то число этих мусорников может быть – уменьшено!

Контейнер ныне, сам по себе, высокотехнологичный объект. Ибо оный оснащен радиочастотной идентификационной меткой (RFID). Что позволяет самоуправлению следить за таковыми при помощи системы GPS. До чего дошел прогресс – космическое управление мусорниками…

Еда едет к тебе или ты идешь к еде?

Рижские правила подробнейшим образом регламентируют также обязанности юридических лиц, ведущих хозяйственную деятельность, и таким образом производящим отходы. Наша дорогая редакция «СЕГОДНЯ», к примеру, располагается в созданном на базе старинной фабрики, современном бизнес-квартале, расположенном в столичном Центре. И регулярно приходится поражаться, какие же горы отходов – в первую очередь картона – порождает нынешнее малое предпринимательство, основанное прежде всего на непрестанной пересылке товаров.

Вдобавок, при транспортировке тонкой продукции, как то электроники, повсеместно применяется пенопласт – а он, как мы узнали во время «мусорных» слушаний в Рижской Думе, самый вредный, т.е. не утилизируемый и не приспособленный даже к сжиганию, материал. Кстати, из него изготавливаются и без преувеличения миллионы единиц упаковки для еды, которая ежегодно выбрасывается по столице.

Слушайте, а как же мы еще в начале XXI века обходились безо всякой этой доставки? Может, перестать-таки кормить мышей и тараканов по офисам, и дать возможность заработать местной молодежи – барменами и официантами, а не зарубежным ездокам с коробочками? К тому же, даже выход в столовую – это возможность размяться, себя показать. Жаль, конечно, что, опять-таки, миллионы таких человеко-походов в год – ограничены экономией личных бюджетов…

Гигиена для контейнеров

Возвращаясь к обязанностям юрлиц – мэрия теперь станет строже спрашивать с устроителей всяческих зрелищ и гульбищ, которые регулярно оставляют за собой в лучшем случае переполненные мусорные баки. Здесь важно распределить ответственность владельца территории и организатора действа.

К обязанностям же компании, владеющей контейнерами, относится их регулярная очистка дезинфекционными жидкостями – не реже 2 раз в год.

Что выйдет из всей этой отходной эпопеи, узнаем в ближайшие месяцы, когда сойдет снег. Но похоже, мусорная сага в столице, из-за которой, кстати, формально было снято несколько лет назад ее бывшее руководство – имеет все шансы продолжиться…

#мусор #экология
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Оставить комментарий

(3)

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    26-го декабря

    «Не найти в Латвии такой задницы, через которую правящие чего – нибудь да не сделали».

    51
    4
  • Д
    Дед
    26-го декабря

    А чего не написали, сколько стоить будет эта услуга по отслеживанию из космоса? Сделали еще одну фирмочку- кормушку, которая будет качать деньги из карманов населения. Биоразлагаемые пакеты, это в смысле, из бумаги? И торговать будет только правильная фирма, которая продаст вам их по 10 евро за штуку. Латышская Рига, что скажешь!

    67
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    26-го декабря

    Все эти сортировочные игрища-объе@бон. Что вывоз сортированого мусора удешевляет вывоз основного. Вот нифуя. Машины мусора ездят и опорожняют контейнер по графику. А не по ЗАПОЛНЕНИЮ. Разницу чуеете? То есть, допустим у вас контейнер на 240 литров (пусть будет в литрах, а не кубах) . И фиксируется и взымается плата за вывоз 240 литров, хоть там в нём могут лишь лежать старые трусы в колличестве 1шт. Хоть он забит до отказа с горкой. Всё равно, бабки берутся как за вывоз 240 литров. По расписанию. Так что фуерга эта с игрищами сортировочными. Надувной симулякр для хомячков.

    61
    4
Читать все комментарии

