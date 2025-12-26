Baltijas balss logotype
МИД готов потратить до 7,2 млн евро на организацию командировок 0 241

Политика
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: МИД готов потратить до 7,2 млн евро на организацию командировок

Министерство иностранных дел (МИД) объявило закупку услуг по организации командировок с максимальной договорной ценой 7,2 млн евро без налога на добавленную стоимость, свидетельствует информация в Электронной системе закупок (EIS), пишет LETA.

Предметом закупки является услуга по организации командировок для МИД и секретариата, которая охватывает командировки должностных лиц и сотрудников, переезды, командировки третьих лиц для выполнения функций заказчиков, а также услуги, связанные с организацией мероприятий учреждений.

По результатам процедуры закупки планируется заключить договор с одним поставщиком, при этом министерство и секретариат будут заключать отдельные договоры. Предмет закупки не разделен на части, поскольку заказчики не могут заранее определить количество, объем и направления командировок на протяжении всего срока действия договора.

Максимальная договорная цена установлена в размере 7,2 млн евро, в том числе для МИД — 7 млн евро, для секретариата — 200 000 евро. Поскольку объем услуг является переменным, заказчики не обязаны использовать всю сумму договора.

Срок исполнения договора для министерства предусмотрен 48 месяцев со дня вступления договора в силу, для секретариата — со дня вступления договора в силу, но не позднее 30 июня 2029 года. Местом оказания услуг определена Рига.

В закупочной документации указано, что специфика работы МИД, включая деятельность 46 дипломатических и консульских представительств Латвии за рубежом, обеспечение поездок высших должностных лиц государства, официальных визитов иностранных делегаций и международных организаций, а также реагирование на чрезвычайные и кризисные ситуации, предъявляет повышенные требования к оказанию услуг, в том числе необходимость немедленного участия претендента в отдельных случаях.


#МИД #Латвия #закупки #бюджет #дипломатия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

