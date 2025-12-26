Baltijas balss logotype
МВД попросит перераспределить 7,2 млн евро на закупку спасательной техники

Политика
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: МВД попросит перераспределить 7,2 млн евро на закупку спасательной техники

Министерство внутренних дел (МВД) попросит у правительства разрешение перераспределить 7 252 119 евро для покрытия платежей за шесть спасательных и химических транспортных средств, а также другое оборудование, пишет LETA.

Окончательные платежи за шесть спасательных и химических транспортных средств, а также за контейнерную систему насосов и напорных труб на общую сумму 7 252 119 евро, которые изначально были предусмотрены на 2025 год, в соответствии с условиями заключенных договоров должны быть произведены в первом квартале 2026 года.

Перераспределение необходимо, поскольку срок поставки спасательных и химических транспортных средств согласно заключенным договорам установлен на февраль 2026 года, а контейнерной системы насосов и напорных труб — на январь 2026 года.

#финансы #закупки #МВД #правительство #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео