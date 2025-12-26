Количество обманутых людей и суммы похищенных средств продолжают расти. Государству жаль денег, которые таким образом утекают из Латвии, у государственных учреждений и банков вызывает беспокойство присвоение их названий и реквизитов для недобросовестного использования. С другой стороны, у госучреждений открылись весьма широкие возможности осваивать деньги на кампаниях социальной рекламы и обучения финансовой грамотности. С призывом сделать борьбу с финансовым мошенничеством более эффективной выступила Ассоциация финансовой отрасли, представляющая коммерческие банки. Ее предложения по сокращению телефонного мошенничества посредством изменений в законах обсуждались в Бюджетной и финансовой (налоговой) комиссии Сейма. Комиссия пригласила широкий круг представителей министерств, учреждений и предприятий, которым следовало бы сотрудничать в предотвращении телефонного мошенничества. Обсуждение выявило как местную бездеятельность, так и глобальную проблему: блокирование и поимка телефонных мошенников грозит контролем разговоров и переписки, что столь же опасно, как и само телефонное мошенничество.

Выявляется ужасающая халатность

Люди, усаженные за одним столом на заседании комиссии Сейма (включая тех, кто подключился дистанционно), в совокупности пришли к осознанию ужасающей, почти невероятной халатности государственных учреждений.

Сначала представители коммерческих банков, а затем и Банк Латвии жаловались на поисковую платформу данных Google, которая выполняет заказы мошенников по перенаправлению информационных и обменных соединений на мошеннические сайты и не реагирует на сообщения о таком мошенничестве. В результате ссылки на настоящие сайты банков размещаются рядом со ссылками на мошеннические ловушки с теми же банковскими эмблемами, а людям приходится слушать, как президент Латвии или премьер-министр призывают инвестировать в фирмы, которые якобы добывают алмазы или нашли такой алгоритм валютных спекуляций, по которому каждый вложенный евро дает хоть 10, хоть 100 евро прибыли. Представитель Банка Латвии Ингус Валтиньш подтвердил, что на предоставляемую центральным банком информацию о мошеннической рекламе Google реагирует так же, как на любое заявление частного лица, то есть никак. Банк Латвии обращался и в Центр защиты прав потребителей (PTAC) и получил, как это понял Банк Латвии, отказ участвовать в борьбе с мошенниками.

Выяснилось, что расположение Банка Латвии, PTAC и курирующего их Министерства экономики в центре Риги, а также ротация сотрудников этих учреждений по различным рабочим группам, собраниям, совещаниям, конференциям и т. д., равно как и переписка между Банком Латвии и PTAC до сих пор не позволяли понять, в чем же дело. Директор PTAC Зайга Лиепиня подтвердила, что именно она является уполномоченным представителем Латвии, которого даже Google, YouTube и Facebook обязаны учитывать в соответствии с правилами, навязанными этим компаниям Европейской комиссией. Однако Латвия не наделила ее правом принимать решение о том, какая реклама или ссылка является мошеннической. Она все понимает, но не имеет права самостоятельно решить, что, например, Эдгар Ринкевич не может призывать вкладывать деньги в добычу алмазов в Южной Африке или Южной Америке. Если бы какое-либо уполномоченное учреждение Латвийского государства (Сейма, правительства?) приняло решение, что такая реклама является мошеннической, тогда она передала бы это решение в Ирландию, где зарегистрированы европейские структуры глобальных сетей. Пока жизнь не доказала обратное, мы можем жить с убеждением, что компании, обороты которых в сотни или тысячи раз превышают бюджет Латвийского государства, будут учитывать решения Латвии, ведь Латвия является государством — членом ЕС.

Заседание комиссии не дало уверенности, что теперь учреждения начнут готовить решение о наделении одного органа полномочиями по принятию решений о мошеннической рекламе и ссылках. Депутаты вместо того, чтобы договориться о необходимости поднять шум по поводу выявленных на заседании фактов и потребовать действий от исполнительной власти, с поразительным (подозрительным?) равнодушием и неспособностью следить за ходом заседания продолжали болтать каждый о своем, не позволяя председателю комиссии Анде Чакше довести обсуждение до формулировок, предусматривающих конкретные действия и последствия.

О масштабах инвестиционного мошенничества проинформировала представитель Государственной полиции Солвита Слядзе. Согласно заявлениям пострадавших, сумма денег, похищенных не в целом, а именно путем привлечения инвестиций, выросла с 8 миллионов евро в 2023 году до 16 миллионов в прошлом году и до 23 миллионов уже до конца текущего года. Не юридическая, а моральная ответственность за это мошенничество лежит и на банках, чьи выплачиваемые депозитные проценты настолько отстают от инфляции, что у людей остается выбор между гарантированной потерей денег в банках в долгосрочной перспективе и почти безнадежным риском, но все же надеждой заработать на своих средствах у сборщиков инвестиций.

Готовы бороться с подменой телефонных номеров

Предложения банков в борьбе с выманиванием денег сводились к переносу действий и ответственности на поставщиков телекоммуникационных услуг. Только что речь шла о том, что мошеннические сделки начинаются в социальных сетях, а затем при участии телекоммуникационных операторов доходят до финансовых учреждений.

Список пожеланий Ассоциации финансовой отрасли начинается с требования, чтобы телекоммуникационные операторы не позволяли входящим из-за границы звонкам проходить через зарегистрированные в Латвии телефонные номера, создавая впечатление, что звонящий находится в Латвии. Для такой подмены мошенники должны уметь использовать телефонный номер, зарегистрированный в сети одного мобильного оператора, чтобы позвонить на номер, зарегистрированный в сети другого оператора. Чтобы остановить мошенничество, необходим обмен информацией между разными операторами. Комиссию порадовали обстоятельства, дающие надежду на такой обмен в ближайшее время. Во-первых, представители телекоммуникационных операторов сообщили, что технология обмена данными будет готова быстрее, чем разрешение на сам обмен. Во-вторых, директор Инспекции по защите данных Екатерина Мацук подтвердила, что место происхождения звонка не является данными, которые один телекоммуникационный оператор обязан скрывать от другого. В-третьих, директор Департамента электронных коммуникаций Министерства сообщения Гинта Вейпа-Копылова сообщила, что Закон об электронных коммуникациях сейчас открыт для внесения изменений под лозунгом борьбы с бюрократией, под который до третьего, окончательного чтения можно будет «подсунуть» и борьбу с мошенничеством.

Пока предложение по отслеживанию телефонных номеров лишь оформляется в стиле Закона об электронных коммуникациях, неизвестно, удастся ли в этом подходе защитить только местные номера от использования в качестве прикрытия для зарубежных, или получится пойти дальше и защитить также номера банков, полиции и других учреждений от использования для введения адресатов звонков в заблуждение.

Судья, не покупай эзотерические свечи!

Говоря о развитии телефонного мошенничества и борьбы с ним в общих чертах, представитель Ассоциации финансовой отрасли Эдгар Пастарс пояснил, что в настоящее время в Европейском союзе действует регулирование, созданное в 2015 году для борьбы с кражей данных, а в процессе разработки находится регулирование против кражи согласия на использование данных. У банков накоплен длинный список ярких случаев, когда электронные системы мониторинга банков останавливали операции и сотрудники банков разъясняли клиентам риски начатых ими сделок, но люди все равно находили способы передать свои деньги мошенникам.

Например, агентство LETA 18 декабря пересказало жалобу одной жительницы Вентспилса в полицию о том, что она подтвердила в формате Smart-ID присланные кредитные договоры, а затем выполнила полученное по телефону распоряжение перевести ей выданные деньги в зарубежные банки. Когда местный банк из-за превышения лимитов по операциям заблокировал ее банковскую карту и счет, пострадавшая отправилась в банк, разблокировала счет, сняла наличные и положила их в указанный мошенниками пакомат.

Пастарс продолжил подобные истории случаем, когда банк предупредил клиента не совершать платеж на счет, о котором банку уже было известно, что он использовался в мошеннических операциях, но клиент настоял на проведении сделки. Сделка была такой, что эзотерические свечи покупал судья.

Выясняется, что людей нужно защищать от них самих, а это означает, что кто-то должен следить за тем, что они говорят и пишут в непубличной электронной коммуникации между участниками разговора или переписки. О рисках такого решения на заседании комиссии прозвучало предупреждение заместителя руководителя учреждения по предотвращению инцидентов информационной технологической безопасности CERT.LV Вариса Тейванса: "В Европейской комиссии есть доклад о «чат-контроле» с благородной целью защитить менее защищенные группы — детей и т. д., но он предусматривает вскрытие зашифрованных каналов. Так мы сами сделаем себя еще более уязвимыми".

