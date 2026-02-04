Суд назначил уголовное наказание некоему должностному лицу за разглашение государственной тайны, однако ни прокуратура, ни суд не предоставляют более подробной информации об обстоятельствах дела, пишет ЛЕТА.

В прокуратуре агентству ЛЕТА сообщили, что в конце января суд утвердил соглашение о признании вины и наказании по делу, в котором должностное лицо государственного учреждения признано виновным и осуждено за разглашение государственной тайны.

Лицу назначено пробационное наблюдение сроком на три года с лишением права занимать должности государственного служащего также на три года.

Учитывая, что сведения, полученные в ходе уголовного процесса, содержат государственную тайну и материалы дела являются засекреченными, прокуратура отказалась от более подробных комментариев.

До передачи дела на уголовное преследование в прокуратуру расследование проводила Служба государственной безопасности. В отчёте о деятельности службы за прошлый год указано, что в прошлом году для уголовного преследования были переданы два дела о преднамеренном разглашении государственной тайны.

Что касается второго дела, прокуратура лишь подтвердила агентству ЛЕТА, не вдаваясь в подробности, что оно находится на стадии перед возбуждением уголовного преследования.

Уголовный закон за преднамеренное разглашение конфиденциальной, секретной или совершенно секретной государственной тайны лицом, которое было предупреждено о запрете её разглашения, если в данном деянии отсутствуют признаки шпионажа, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, пробационного надзора, общественных работ или денежного штрафа с лишением права заниматься определённой деятельностью или занимать определённую должность на срок до пяти лет.