Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Чиновнику назначено уголовное наказание за разглашение гостайны 4 920

Политика
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чиновнику назначено уголовное наказание за разглашение гостайны
ФОТО: Unsplash

Суд назначил уголовное наказание некоему должностному лицу за разглашение государственной тайны, однако ни прокуратура, ни суд не предоставляют более подробной информации об обстоятельствах дела, пишет ЛЕТА.

В прокуратуре агентству ЛЕТА сообщили, что в конце января суд утвердил соглашение о признании вины и наказании по делу, в котором должностное лицо государственного учреждения признано виновным и осуждено за разглашение государственной тайны.

Лицу назначено пробационное наблюдение сроком на три года с лишением права занимать должности государственного служащего также на три года.

Учитывая, что сведения, полученные в ходе уголовного процесса, содержат государственную тайну и материалы дела являются засекреченными, прокуратура отказалась от более подробных комментариев.

До передачи дела на уголовное преследование в прокуратуру расследование проводила Служба государственной безопасности. В отчёте о деятельности службы за прошлый год указано, что в прошлом году для уголовного преследования были переданы два дела о преднамеренном разглашении государственной тайны.

Что касается второго дела, прокуратура лишь подтвердила агентству ЛЕТА, не вдаваясь в подробности, что оно находится на стадии перед возбуждением уголовного преследования.

Уголовный закон за преднамеренное разглашение конфиденциальной, секретной или совершенно секретной государственной тайны лицом, которое было предупреждено о запрете её разглашения, если в данном деянии отсутствуют признаки шпионажа, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, пробационного надзора, общественных работ или денежного штрафа с лишением права заниматься определённой деятельностью или занимать определённую должность на срок до пяти лет.

Читайте нас также:
#суд #шпионаж #прокуратура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(4)
  • A
    Aleks
    4-го февраля

    Вот меня тоже очень интересует этот вопрос... Что ж у Латвии за такая гостайна,о которой не знает никто в мире?! Как угробить страну за 35 лет с инструкцией?!😎

    11
    1
  • ЛЛ
    Лукерий Лавочкин
    4-го февраля

    Заинтриговали...что за государственная тайна?

    21
    1
  • Е
    Ехидный
    Лукерий Лавочкин
    4-го февраля

    рецепт серого гороха со шпеком !

    25
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    Лукерий Лавочкин
    4-го февраля

    То, что через два поколения латышей уже не будет.

    14
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Я готова поехать! Внезапно: премьер Латвии призывает к переговорам с Россией
Изображение к статье: Квартиры без продажи и с потолком арендной платы: что меняет новый закон
Изображение к статье: Трампу – премия, Силине – отставка, трудящимся – быстрые ответы на все вопросы: в Сейме снова будет горячо Эксклюзив!
Изображение к статье: Контроль над финансистами, мега-проект в законе и 5 секретных заседаний! Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Что за чудо-зелье вы оба приняли?» Пугачева и Галкин свели фанатов с ума новым фото
Люблю!
Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия
Изображение к статье: Поворачивай обратно! Ринкевич пытается войти в историю как жесткий контролер Сейма Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Украине, возможно, придётся идти на уступки в мирных переговорах - Пуданc
В мире
Изображение к статье: В четверг во многих районах ожидается небольшой снег
Наша Латвия
Изображение к статье: «Что за чудо-зелье вы оба приняли?» Пугачева и Галкин свели фанатов с ума новым фото
Люблю!
Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео