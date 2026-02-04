Прошлое пленарное заседание депутаты «потратили» на дебаты по внешней политике — напомним, они продолжались более 10 часов! До рассмотрения остальных вопросов повестки дня депутаты так и не дошли.

Поэтому на ближайшем заседании слугам народа снова предстоит… задержаться на работе до вечера, чтобы обсудить аж две повестки дня: прошлую и текущую. А обсуждать будет что!

Во-первых, длительные дебаты ожидаются по проекту заявления Сейма, подготовленного оппозиционной фракцией. Депутаты предлагают Сейму… горячо поддержать присвоение Дональду Трампу Нобелевской премии мира!

Теоретически заявление может быть поддержано в нулевом чтении, то есть состоится передача в комиссию Сейма. «Зеленые крестьяне» уже сообщили, что намерены поддержать принятие данного заявления, что логично, ведь спикер Сейма Дайга Миериня из Союза зеленых и крестьян, как известно, подписала уже письмо в Нобелевский комитет на счет премии главе Белого дома.

Примечательно, что за итогами голосования по этому заявлению наверняка будет следить и новоиспеченный посол США в Латвии, которая является активной сторонницей Трампа. Кто из латвийских парламентариев выступит против президента США?!

Еще более длительные дискуссии на ближайшем пленарном заседании ожидаются по второй инициативе оппозиции — о выражении недоверия Эвике Силине («Новое Единство»). На сей раз оппозиции хочет сместить премьера и стало быть все правительство по причине полного хаоса с реализацией Rail Baltica и «блестящими» экономическими показателями Латвии. Впрочем, всем очевидно, что Силиня останется на своем посту.

Как ожидается, сеймовское большинство примет в окончательном чтении поправки в Закон об образовании, в том числе и касающиеся языкового регулирования. А именно: поправку комиссии парламента, которая гласит, что педагоги во время выполнения своих служебных обязанностей должны общаться и между собой, и с учениками исключительно по-латышски. Другая поправка — уже от минобраза – возлагает ответственность за соблюдение этого требования на администрацию учебных заведений.

Также парламент должен принять в окончательном чтении поправку, которая обязывает государственные и муниципальные учреждения отвечать «на письма трудящихся» не в течение 30 дней, как было до сих пор, а в течение 10 дней. Если же какой-то вопрос в письме (заявлении) не находится в компетенции адресата, то тогда это учреждение сообщает заявителю в какое именно учреждение отправлено его заявление (послание).

Депутаты отправят на комиссию возвращенные Ринкевичем поправки, которые ограничивают возможность для учащихся 1-6-ых классов обучаться удаленно. Очевидно, что теперь парламентарии будут вынуждены переработать законопроект – в соответствии с рекомендациями президента. Ясно, что по мере приближения выборов качество принимаемых возбужденными депутатами законов будет снижаться и главе государства все чаще придется возвращать Сейму такие бракованные документы.