«Становишься просто нажимателем кнопки». Депутат Сейма разочаровалась в политике. 4 1075

Политика
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Становишься просто нажимателем кнопки». Депутат Сейма разочаровалась в политике.

Скайдрите Абрама после завершения полномочий нынешнего парламента уйдет на пенсию.

Независимый депутат Сейма Скайдрите Абрама в интервью Латвийскому радио не скрывала своего разочарования по поводу политической ситуации в стране и происходящего в Сейме.

Партию «Прогрессивные» политик покинула летом прошлого года - последней каплей стал "рестарт" правительства, или замена отдельных министров, что, по ее мнению, было фикцией.

В передаче «Krustpunktā» на Латвийском радио Абрама призналась, что долгое время не хотела идти в политику, но «прогрессивные» показались ей «идеальной партией – молодыми, энергичными, честными, в какой-то степени революционерами, которые хотят бороться за права человека, уменьшить неравенство».

В политике она все-таки разочаровалась. " Это мои личные черты – я работала в профессиональном коллективе [Совете по конкуренции], где мы чувствовали нейтралитет к любому политическому давлению и желанию. Но сейчас, попадая в коалицию, видишь, что есть старший брат и я вдруг оказалась в компании младшего брата, где хребет еще не такой жесткий.

И тут есть политические соображения — мы должны тут удержаться, будут муниципальные выборы, проглотим ту горькую пилюлю, согласны с одним решением, с другим. Я поняла, что для меня этих компромиссов было слишком много, потому что я привыкла отвечать за свои решения ", - обосновала Абрама.

В Сейме, по ее словам, «начался принцип хора — стань как хорист, нажиматель на кнопки, если говоришь, что не можешь нажать, то хотя бы воздерживайся».

"Или если я высказываю критическую точку зрения или не согласна с выдвинутым коалицией предложением, приходит звонок от бедного [руководителю фракции «прогрессивных» в Сейме] Андриса Шуваеву [с вопросом],который спрашивает, знает ли Абрама вообще, где она находится, что она в коалиции. Я долго такие вещи терпеть не могла ", - призналась депутат.

Последняя капля — перезапуск правительства

Последней каплей стало то, что премьер объявила о перезапуске правительства, что, по мнению депутата, было фикцией. Но об этом она заявила после муниципальных выборов, чтобы «не подорвать шансы «прогрессивных»» на них.

«Там было слишком много компромиссов. Это была фикция – 4 х 4, начнется новая красивая жизнь. Компромисс был в такой ситуации, что не было решений ни «Rail Baltica», ни «airBaltic», ни, как теперь выясняется, с региональными автобусными перевозчиками. Ну не надо «прогрессивным» продолжать занимать это министерское кресло, чтобы сидеть до выборов тихо и спокойно. Это вопрос ответственности премьер-министра и министра финансов – чтобы они участвовали», - считает Абрама.

Независимый депутат заявила, что в другую партию вступать не собирается и, судя по всему, после завершения полномочий этого Сейма уйдет на пенсию.

#коалиция #правительство #политика
Эдуард Эльдаров
Оставить комментарий

(4)
  • Д
    Дед
    4-го февраля

    О чем я и говорю. Латвией управляют 3-5 человек- руководители фракций, которые напрямую подчиняются Бюро по защите Сатверсме. А БЗС, на прямую, подчиняется американцам. Так что о народовластии здесь говорить смешно, все , что творится в Латвии, происходит по команде и с одобрения америкосов, а эти депутаты, как попки по команде жмакуют кнопки, и за это получили " грядку", чтобы чуть-чуть получить копеечку на покушать.

    6
    2
  • VU
    Vards Uzvards
    4-го февраля

    На старости лет скуднзе прозрела? Вся эта система государства нужна и удобна только для правящего класса. Простому работяге эти высокооплачиваемые прокладки между кнопками в Сейме и правительстве не нужны и вредны.

    22
    2
  • A
    Aleks
    4-го февраля

    Все как в России.Если за народ и выступаешь с критикой власти с трибуны,то жди или уголовного сфабрикованного дела,или сделают все,чтобы не смог баллотироваться дальше ..😈👽

    15
    7
  • БТ
    Бесс Толковый
    4-го февраля

    ...«прогрессивные» показались ей «идеальной партией – молодыми, энергичными, честными, в какой-то степени революционерами....

    И главное, со своим гей клубом!

    22
    3
Читать все комментарии

