Независимый депутат Сейма Скайдрите Абрама в интервью Латвийскому радио не скрывала своего разочарования по поводу политической ситуации в стране и происходящего в Сейме.

Партию «Прогрессивные» политик покинула летом прошлого года - последней каплей стал "рестарт" правительства, или замена отдельных министров, что, по ее мнению, было фикцией.

В передаче «Krustpunktā» на Латвийском радио Абрама призналась, что долгое время не хотела идти в политику, но «прогрессивные» показались ей «идеальной партией – молодыми, энергичными, честными, в какой-то степени революционерами, которые хотят бороться за права человека, уменьшить неравенство».

В политике она все-таки разочаровалась. " Это мои личные черты – я работала в профессиональном коллективе [Совете по конкуренции], где мы чувствовали нейтралитет к любому политическому давлению и желанию. Но сейчас, попадая в коалицию, видишь, что есть старший брат и я вдруг оказалась в компании младшего брата, где хребет еще не такой жесткий.

И тут есть политические соображения — мы должны тут удержаться, будут муниципальные выборы, проглотим ту горькую пилюлю, согласны с одним решением, с другим. Я поняла, что для меня этих компромиссов было слишком много, потому что я привыкла отвечать за свои решения ", - обосновала Абрама.

В Сейме, по ее словам, «начался принцип хора — стань как хорист, нажиматель на кнопки, если говоришь, что не можешь нажать, то хотя бы воздерживайся».

"Или если я высказываю критическую точку зрения или не согласна с выдвинутым коалицией предложением, приходит звонок от бедного [руководителю фракции «прогрессивных» в Сейме] Андриса Шуваеву [с вопросом],который спрашивает, знает ли Абрама вообще, где она находится, что она в коалиции. Я долго такие вещи терпеть не могла ", - призналась депутат.

Последняя капля — перезапуск правительства

Последней каплей стало то, что премьер объявила о перезапуске правительства, что, по мнению депутата, было фикцией. Но об этом она заявила после муниципальных выборов, чтобы «не подорвать шансы «прогрессивных»» на них.

«Там было слишком много компромиссов. Это была фикция – 4 х 4, начнется новая красивая жизнь. Компромисс был в такой ситуации, что не было решений ни «Rail Baltica», ни «airBaltic», ни, как теперь выясняется, с региональными автобусными перевозчиками. Ну не надо «прогрессивным» продолжать занимать это министерское кресло, чтобы сидеть до выборов тихо и спокойно. Это вопрос ответственности премьер-министра и министра финансов – чтобы они участвовали», - считает Абрама.

Независимый депутат заявила, что в другую партию вступать не собирается и, судя по всему, после завершения полномочий этого Сейма уйдет на пенсию.