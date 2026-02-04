Рижский окружной суд удовлетворил иск ликвидируемого АО "Latvijas krājbanka" ("Krājbanka") к девяти бывшим должностным лицам банка и постановил солидарно взыскать с них в пользу "Krājbanka" убытки в размере 43 млн евро, сообщили в суде

Окружной суд рассматривал апелляцию на решение Рижского городского суда от 2024 года, который отклонил иск "Krājbanka" и отменил обеспечение иска, наложенное решением судьи Рижского окружного суда от 26 марта 2014 года.

Апелляционный суд пришел к выводу, что бывшие должностные лица "Krajbanka" не проявили достаточной ответственности и осторожности при исполнении своих обязанностей в правлении и совете, как того требует закон. Их решения позволили неправомерно перевести деньги банка и заключить незаконные договоры залога, подвергнув банк финансовому риску, говорится в решении суда.

Эти действия привели к значительным убыткам для банка, заключил суд.

Поэтому суд постановил, что бывшие должностные лица несут солидарную ответственность и должны вместе возместить "Krajbanka" 43 миллиона евро.

Суд также обязал бывших должностных лиц оплатить государственную пошлину и судебные издержки.

Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в кассационном порядке.

Уже сообщалось, что иск в окружной суд был подан против председателя совета "Krajbanka" Раймондаса Баранаускаса, его заместителя Александра Антонова, совладельца банка Владимира Антонова, президента банка Иварса Приедитиса, членов правления Мартиньша Заланса, Светланы Овчинниковой и Дзинтарса Пелцбергса, вице-президента литовского банка "Snoras" Наглиса Станцикаса, члена совета "Snoras" Олега Сухорукова и компании "Melfa Group Ltd.", а также австрийского банка "Meinl", иск против которого был впоследствии отозван.

Как сообщалось, в конце 2011 года в "Krajbanka" была обнаружена недостача в размере около 100 миллионов латов (около 142 миллионов евро), а 23 декабря того же года Рижский окружной суд признал "Krajbanka" неплатежеспособным.